Messi, todavía no

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, confirmó este sábado que Lionel Messi no jugará el partido de este domingo contra el Orlando City por una lesión muscular, pero confía en que el 10 pueda estar de vuelta cuanto antes.

“No está disponible para mañana”, dijo el técnico a los medios antes del entrenamiento de este sábado.

“Leo está bien. Obviamente sería una locura tomar algún riesgo de llevarlo mañana a Orlando por todo lo que se nos viene. Pero somos muy optimistas de que pronto va a volver con nosotros”, añadió.

El pasado 2 de agosto, Messi tuvo que abandonar el partido de la Leagues Cup frente al Necaxa en los primeros compases del encuentro por una lesión muscular.

Al día siguiente, el equipo de rosa señaló que sufre “una lesión muscular menor” en su pierna derecha sin dar más detalles ni apuntar un posible plazo de recuperación.

El astro argentino se perdió el duelo de la Leagues Cup del 6 de agosto ante los Pumas UNAM, que los de Mascherano se llevaron por 3-1 para certificar su pase a unos cuartos donde se verán las caras con los Tigres UANL el 20 de agosto.

“Tigres es un gran equipo. Lo demostró anoche contra Puebla (goleada por 7-0). Tiene jugadores de jerarquía, que siempre pelea cosas importantes en su liga y también a nivel internacional”, analizó Mascherano.

Con la primera ronda de la Leagues Cup ya terminada, la MLS regresa este fin de semana de la mano de un derbi de Florida en el que el Inter Miami visitará al Orlando City, quien también estará en los cuartos de la Leagues Cup. Su rival será el Toluca.

El Inter Miami tiene cuatro partidos en dos semanas: 10 de agosto contra el Orlando City de MLS, 16 de agosto frente al LA Galaxy también de liga, 20 de agosto ante Tigres en la Leagues Cup y 23 de agosto contra el DC United en MLS.

En la competición doméstica, el Inter Miami es quinto del Este con 42 puntos en 22 encuentros. El líder de esa conferencia es el Philadelphia Union con 50 puntos en 25 partidos.