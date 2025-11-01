Messi y Suárez, junto a De Paul, revolucionan el directo de 'su' equipo, Deportivo LSM: “Entendemos el mismo fútbol"

Luis Suárez, Lionel Messi y Rodrigo De Paul siguieron este sábado mediante una transmisión en directo el encuentro en el que su equipo, Deportivo LSM, goleó por 0-6 a Montevideo Boca Juniors, en la décima jornada de la Fase Regular del Campeonato Uruguayo de Cuarta División.

La 'watch party' en el canal de Youtube de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) organizada por los creadores de contenido Davo Xeneize, La Cobra y Rafa Cotelo se convirtió en un fenómeno realmente viral. Al final más de 25.000 espectadores vieron en directo las reacciones de Luis Suárez, que estuvo acompañado más tarde en la habitación por sus compañeros de equipo en el Inter Miami CF, Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

En la primera parte, Suárez y Messi ingresaron juntos al directo, compartiendo risas y anécdotas sobre su equipo y su vida en común.

“Con Suárez entendemos el mismo fútbol”, dijo el rosarino, recordando los años de oro en el Barcelona.

En el segundo tiempo se unió De Paul, aportando su habitual humor y complicidad con ambos. “Recién me levanto, boludo”, saludó al ingresar. “Ayer gané un premio de streamer, mejor cobertura”.

Suárez, por su parte, fue el alma del streaming, alternando entre bromas y reflexiones futboleras: “Si tengo que hacer un récord o algo, no te dejo patear el penal ni en pedo”, lanzó entre risas.

Con el marcador resuelto y en un ambiente distendido junto a debates sobre el mate, Messi admitió que lo toma amargo y lanzó un 'recado' a Davo: "¿Vos sos del Madrid también?"

La MLS Cup, objetivo del Inter Miami

Tras la goleada en Montevideo, los tres amigos volverán a compartir vestuario este fin de semana en Estados Unidos.

Inter Miami enfrentará a Nashville por la vuelta de los octavos de final de la MLS, serie que los dirigidos por Javier Mascherano dominan tras imponerse 3-1 en la ida, con goles de Suárez, Messi y Tadeo Allende.

El Deportivo LSM, líderes en liga

El conjunto dirigido por Rafael Cánovas, propiedad de Messi y Suárez, lidera el torneo con 24 puntos tras diez jornadas, con un balance de ocho triunfos y dos derrotas.

El delantero y capitán Rodrigo Pastorini, autor de un hat-trick, fue la gran figura del partido, mientras que Manuel Romero, Luciano Bernasconi y César Taján completaron la goleada.

Rincón FC y Real Montevideo, ambos con 21 unidades y un partido menos, son los únicos equipos que podrían alcanzar al líder.

“Este proyecto es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión del fútbol y tener la misma ilusión de nuestros inicios”, había dicho Suárez al presentar el club el pasado 27 de mayo, cuando anunció junto a Messi la creación del Deportivo LSM, un equipo que ambos consideran una extensión de su vínculo deportivo y personal.