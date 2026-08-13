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Messi sorprende y vuelve a jugar con Inter Miami tras el fallecimiento de su padre: "Nunca había visto eso en mi vida"

El astro rosarino jugó 45 minutos y se llevó una inmensa ovación del Nu Stadium, pero no pudo evitar la eliminación de su equipo de la Leagues Cup

Casemiro elogia el compromiso de Messi tras la muerte de su padre: "Es un ejemplo"

Casemiro elogia el compromiso de Messi tras la muerte de su padre: "Es un ejemplo"

EFE

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Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Leo Messi volvió a jugar. "Te echamos de menos. Bienvenido de nuevo", escribió la cuenta oficial de la MLS en 'X'. El astro rosarino rompió su silencio tras estar atrevesando uno de los momentos más difíciles y dolorosos de su vida después de la pérdida de su padre y mentor Jorge.

La figura de su progenitor estuvo estrechamente ligada al desarrollo de la carrera de su hijo desde que era un niño, le acompañó a Barcelona y se convirtió en uno de los principales apoyos del mejor jugador de todos los tiempos.

El '10' compartió una fotografía junto a su padre y le dedicó unas sentidas palabras de despedida. "Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos", escribió.

Una publicación que recibió mensajes de apoyo de compañeros de profesión y demás personalidades, entre ellos su rival futbolístico, Cristiano Ronaldo.

Messi, que tomó un vuelo rumbo a Argentina el pasado sábado por el fallecimiento de su padre, regresó a la actividad con Inter Miami tras perderse el último partido de la Leagues Cup, que se saldó con derrota por 1-2 frente a Monterrey. Su aparición en el banquillo cogió por sorpresa al espectador, puesto que aún no se había reincorporado a los entrenamientos desde su viaje a Argentina.

Inter Miami, eliminado de la Leagues Cup

Recibió una preciosa e inmensa ovación del Nu Stadium de Miami, y saltó al césped pese a no haber calentado durante el descanso junto al resto de suplentes. Su magia, sin embargo, no fue suficiente. Las Garzas quedaron eliminadas de la Leagues Cup tras caer por 2-3 ante el León mexicano, en un partido en el que los estadounidenses necesitaban golear para seguir con vida.

Lo intentó de todas las formas, pero no hubo manera. A Inter Miami solo le queda la baza de la MLS Cup -que ya conquistó el año pasado- para evitar quedarse en blanco esta temporada.

Casemiro, rendido al '10'

Casemiro, rival futbolístico durante varios años y ahora compañero suyo en Miami, le dedicó unas palabras de admiración al término del encuentro: "Es un ejemplo. Seguro que está pasando una etapa muy mala, pero tuvo un compromiso no solo con los jugadores, si no con el club, que fue increíble; nunca había visto eso en mi vida. Lo único que tenemos es que darle las gracias por estar aquí".

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"Por eso es tan grande y uno de los mejores de la historia, si no el mejor. Hay que quitarse el sombrero y decirle gracias, seguir apoyándolo, dándole ánimo", sentenció.

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