Messi sorprende y vuelve a jugar con Inter Miami tras el fallecimiento de su padre: "Nunca había visto eso en mi vida"

Leo Messi volvió a jugar. "Te echamos de menos. Bienvenido de nuevo", escribió la cuenta oficial de la MLS en 'X'. El astro rosarino rompió su silencio tras estar atrevesando uno de los momentos más difíciles y dolorosos de su vida después de la pérdida de su padre y mentor Jorge.

La figura de su progenitor estuvo estrechamente ligada al desarrollo de la carrera de su hijo desde que era un niño, le acompañó a Barcelona y se convirtió en uno de los principales apoyos del mejor jugador de todos los tiempos.

El '10' compartió una fotografía junto a su padre y le dedicó unas sentidas palabras de despedida. "Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos", escribió.

Una publicación que recibió mensajes de apoyo de compañeros de profesión y demás personalidades, entre ellos su rival futbolístico, Cristiano Ronaldo.

Messi, que tomó un vuelo rumbo a Argentina el pasado sábado por el fallecimiento de su padre, regresó a la actividad con Inter Miami tras perderse el último partido de la Leagues Cup, que se saldó con derrota por 1-2 frente a Monterrey. Su aparición en el banquillo cogió por sorpresa al espectador, puesto que aún no se había reincorporado a los entrenamientos desde su viaje a Argentina.

Inter Miami, eliminado de la Leagues Cup

Recibió una preciosa e inmensa ovación del Nu Stadium de Miami, y saltó al césped pese a no haber calentado durante el descanso junto al resto de suplentes. Su magia, sin embargo, no fue suficiente. Las Garzas quedaron eliminadas de la Leagues Cup tras caer por 2-3 ante el León mexicano, en un partido en el que los estadounidenses necesitaban golear para seguir con vida.

Lo intentó de todas las formas, pero no hubo manera. A Inter Miami solo le queda la baza de la MLS Cup -que ya conquistó el año pasado- para evitar quedarse en blanco esta temporada.

Casemiro, rendido al '10'

Casemiro, rival futbolístico durante varios años y ahora compañero suyo en Miami, le dedicó unas palabras de admiración al término del encuentro: "Es un ejemplo. Seguro que está pasando una etapa muy mala, pero tuvo un compromiso no solo con los jugadores, si no con el club, que fue increíble; nunca había visto eso en mi vida. Lo único que tenemos es que darle las gracias por estar aquí".

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"Por eso es tan grande y uno de los mejores de la historia, si no el mejor. Hay que quitarse el sombrero y decirle gracias, seguir apoyándolo, dándole ánimo", sentenció.