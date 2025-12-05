Messi: "Sería muy lindo que Busquets y Jordi Alba terminen sus carreras con un título"

Lionel Messi sigue haciendo historia en el mundo del fútbol, ahora con la camiseta del Inter Miami. El astro argentino tiene por delante otro reto con la gran final de la MLS Cup, donde buscará sumar un nuevo título a su excepcional palmarés.

Antes del decisivo partido contra el Vancouver Whitecaps FC, Messi se sentó con MLS Season Pass para hablar sobre su primera participación en la MLS Cup, el enfrentamiento directo con el internacional alemán Thomas Müller y sobre la cultura futbolística en Norteamérica.

Para levantar un nuevo trofeo, el astro argentino tendrá que volver a enfrentarse a Müller, con el recuerdo de sus enfrentamientos cuando militaban en el Barça y el Bayern de Múnich, respectivamente. "Es muy bonito que haya venido a jugar a la MLS y la repercusión que esto representa", declaró Messi a MLS Season Pass. "Es bueno que se haya disputado esta final y que podamos volver a enfrentarnos".

Asimismo, el delantero argentino admitió que será un partido muy complicado: "Sabemos que va a ser un partido muy, muy difícil, y la llegada de Müller a ese equipo los hace mucho mejores. Le da más visibilidad al juego, al equipo, y será una final muy, muy especial, que esperamos nos favorezca".

La final entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps también será el último baile de Sergio Busquets y Jordi Alba, que ya anunciaron su retirada al final de la temporada. En ese sentido, Messi espera despedir a las leyendas del FC Barcelona y de la selección española con un trofeo más antes de que comiencen su nueva vida: "Bueno, sería muy lindo para mí, para ellos, para todos, ¿no? Ojalá terminen sus carreras con un título y de la mejor manera posible".

"Creo que sería muy, muy, muy positivo y un recuerdo muy bonito para ellos retirarse con una alegría más en la gran carrera que ambos han tenido, con todos los títulos que ambos han ganado. ¿Añadir una más, retirarse con un buen sabor de boca y despedirse de Estados Unidos con un título? Sería algo muy especial", agregó.

Por último, Messi habló de la transformación del fútbol en Norteamérica desde su llegada. "En los últimos años… ha habido un crecimiento y un cambio importante en el número de aficionados, a quienes les gusta disfrutar del espectáculo, que también son apasionados, que sienten una gran pasión por sus equipos, donde el fútbol se consume por encima de todo", apuntó.

Incluso se pronunció sobre el próximo Mundial que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá: "Tanto yo como la gente, creo, esperamos algo extraordinario porque [en Estados Unidos] están acostumbrados a realizar grandes eventos y este es el evento más importante del fútbol, y creo que estarán a la altura para que la gente pueda venir y disfrutar de todo".