Messi revela su futuro con Argentina

El '10' se ve con fuerzas de seguir jugando con Argentina Ve "difícil" llegar al Mundial de 2026, pero no descarta poder disputarlo

Leo Messi ha concedido una amplia entrevista al diario argentino 'Olé' en la que repasa su trayectoria en el Mundial de Qatar, todo lo vivido en él dentro y fuera de los terrenos de juego y también descubre sus planes de futuro respecto a la Albiceleste, a la que, de momento, no tiene pensado dejar de acudir.

Cuestionado por sus próximos retos, entre los que están la Champions y la Copa América, el '10' tiene claro que su manera de entender el fútbol es ir "siempre a por más". De ahí que confirme que "un ratito más me voy a quedar, hay que disfrutar de esto, hay que disfrutar esto", asegura en referencia a lo que supone para él seguir jugando con la Albiceleste luciendo la tercera estrella en la camiseta argentina.

De todas formas, prefiere pensar a corto y medio plazo y no marcarse objetivos lejanos como el Mundial de 2026. Sobre su posible participación, asegura que "no lo sé, yo siempre dije que, por edad, me parece que es muy difícil que llegue". Eso no significa, pese a todo, que lo descarte: "Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago y mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando de esto, lo voy a hacer. Pero me parece mucho hasta el Mundial que viene".

Cuando le insisten por el hecho de que Scaloni le sigue guardando la camiseta con el '10' a la espalda, añade que "no me adelanto a nada tampoco. Pero es lo que repito y voy a repetir. Por edad y por tiempo me parece que es difícil. Pero depende de cómo vaya mi carrera. Hoy voy a cumplir 36 años, voy a ver para dónde va mi carrera, qué voy a hacer y depende de muchas cosas".