Messi, al rescate, lleva a otra final a su Inter Miami

Y cuando todo parezca imposible, Messi siempre acudirá al rescate. Es algo inevitable, una máxima del fútbol desde que el argentino decidió empezar sus pasos en el FC Barcelona... y que en el Inter Miami ahora empiezan a entender. En su regreso de lesión, en un partido de máxima exigencia, el argentino llevó a su equipo en volandas a la final de la Leagues Cup donde buscará ampliar su leyenda más si cabe.

La incógnita por saber si el astro argentino iba a ser titular en el partido de semifinales ante Orlando City era lo más comentado en los días previos del partido. El argentino llegaba tocado a la cita tras casi un mes sin aparecer por los terrenos de juego, aunque su club sabía que necesitaba de su estrella para poder tener opciones de llegar a la final en la Leagues Cup.

Messi, de menos a más

Sin embargo, las dudas se despejaron cuando el astro argentino llegó vestido de corto al campo. No fue un inicio de partido cómodo para el Inter Miami, que arrancó con muchas interrupciones por parte de ambos conjuntos. En este escenario, Orlando City consiguió neutralizar la magia de Leo, que estuvo más ausente de lo habitual en la primera mitad.

Jordi Alba tuvo la más clara de los suyos en la primera mitad, pero su centro encontró al central Maximiliano Falcón en vez de a un delantero. Lo aprovecharon sus rivales, que se resarcieron al filo del descanso de la mano de Marco Pasalic, quien recibió un balón dentro del área para fusilar la meta de Óscar Ustari (0-1).

Tras el descanso, Inter Miami situó a sus diez jugadores de campo en la mitad rival, mientras que sus vecinos del norte se encomendaban a balones largos que buscaban la velocidad de Angulo y Luis Muriel. En ese escenario fue cuando empezó a aparecer Messi, que se adueñó del partido a su gusto. Tuvo dos ocasiones claras el argentino, pero no encontró el desmarque de ningún compañero ni un ángulo que le permitiese rematar cómodo a puerta.

Leo al rescate

A falta de un cuarto de hora, David Brekalo agarró a Suárez dentro del área provocando no solamente el penalti para 'Las Garzas', sino también su expulsión. Messi asumió la responsabilidad, y con un disparo suave pero colocado a su derecha, igualó las semifinales (1-1). Fue apenas unos minutos antes de que Jordi Alba, en la clásica jugada de siempre, asistiese a Messi para que el argentino, con un disparo cruzado, culminase la remontada sobre la bocina (2-1).

El tanto final, de nuevo nacido en la izquierda, pero esta vez protagonizado por Telasco Segovia en el descuento, certificó el pase a la final del próximo domingo de los de Miami. Se enfrentarán en la final de la Leagues Cup a Seattle Sounders, que venció en su duelo ante Los Angeles Galaxy.