Messi perdona su título 47

Hay una frase de Leo Messi que merece la pena grabarse a fuego. La pronunció en 2019, después de conquistar 8 ligas en 11 años con el Fútbol Club Barcelona. "Con el tiempo se verá lo difícil que es ganar la Liga", pronunció ante un Camp Nou eufórico y rendido a sus pies. Sus palabras se pueden simplificar aún más. Ganar es muy complicado. De hecho, la carrera de un deportista está marcada por las derrotas.

Messi, junto a De Paul tras la derrota en la final / Lindsey Wasson

Esta vez, al argentino le tocó cruz en la final de la Leagues Cup. Ganó Seattle Sounders con un contundente 3-0, que se afeó con el gesto de Luis Suárez en la tangana final. Y a Messi, a sus 38 años y con todo hecho en el mundo del fútbol, le dolió. Si por el fuese, no cedía ni un solo trofeo.

La derrota también es Messi

El '10' es el futbolista con más títulos de la historia: 46. Entre sus logros destacan cuatro Champions League, diez ligas en España, tres Mundiales de Clubes, un Mundial o dos Copa América, entre tantos otros. También es el futbolista con más Balones de Oro: 8. Pero pese a ello, ha mordido el polvo infinidad veces. Para llegar ahí, a destacarse como el mejor futbolista de todos los tiempos, ha tenido que levantarse para volver a intentarlo -y a lograrlo- cuando las cosas no le han salido. Y eso también forma parte de su grandeza.

Todos los títulos colcetivos de Leo Messi FC Barcelona: 4 Champions League, 10 Ligas, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubs, 3 Supercopas de Europa y 8 Supercopas de España PSG: 2 Ligas y 1 Supercopa de Francia Inter Miami: 1 Leagues Cup y 1 MLS Supporter's Shield Argentina: 1 Mundial, 2 Copas América, 1 Mundial sub-20, 1 Oro olímpico y 1 Finalísima

Para besar el cielo en Qatar, tuvo que conocer antes el infierno en Alemania, Sudáfrica, Brasil y Rusia. Para ganar la Champions en París, Roma, Londres y Berlín, tuvo que agachar la cabeza en muchas otras noches europeas. Y para ser el que más veces ha brillado en el Théâtre du Châtelet, tuvo que aplaudir otras tantas a sus competidores desde la butaca.

Todos los títulos individuales de Messi 8 Balones de Oro

1 FIFA Wold Player

3 The Best

6 Botas de Oro

2 Laureus

8 Pichichis de LaLiga

9 MVP de LaLiga

6 Pichichis de la Champions League

1 Bravo

1 FIFA FIFPro

2 Balones de Oro del Mundial

2 trofeos al Mejor jugador de Europa

1 Golden Boy

2 MVP de la Copa América

4 Onze d'Or

En Seattle, la historia se repitió. Messi quería ganar: le da igual que sea la Champions o la Leagues Cup. Su ambición no entiende de competiciones. Pero esta vez se topó con un Sounders sólido, colectivo, y un Inter Miami que cuando su estrella no encuentra la luz se convierte en un equipo mediocre. El 3-0 no fue una simple derrota: fue un recordatorio de que incluso el más grande convive con la derrota.

Leo Messi, durante el partido ante Seattle Sounders / AP

La diferencia con muchísimos otros deportistas es que Messi nunca la rehúye. La mastica, la digiere y la convierte en combustible para la siguiente oportunidad. Ha 'perdonado' el título 47, pero sabe que a la próxima no lo dejará escapar.