Messi, a un paso de la historia: 'Objetivo 900'

Su nombre no ha parado de resonar esta semana en la campaña para la presidencia del Barça... pero Leo Messi sigue a lo suyo. Esta madrugada, en el duelo entre Inter Miami CF y Charlotte FC correspondiente a una nueva jornada de la Major League Soccer, todo el fútbol mundial tendrá la mirada puesta en Lionel Messi. El astro argentino está a solo un gol de alcanzar los 900 tantos oficiales en su carrera profesional, una cifra espectacular que demuestra su relevancia en el mundo del fútbol.

La magia de Messi vuelve a situarse en el centro de un hito histórico. Con 899 goles oficiales, el capitán de Inter Miami tiene ante sí esta noche la posibilidad de escribir una página más en la eternidad del fútbol. Sea en la MLS, en competiciones internacionales o con la selección, cada tanto del argentino ha demostrado por qué es considerado el mejor de todos los tiempos.

Leo Messi, durante el partido que enfrentó a Inter Miami y Nashville / Europa Press

El partido, que se juega en el Bank of America Stadium de Carolina del Norte, es mucho más que un enfrentamiento de liga. Es una cita con la historia para Messi y para todos los aficionados al fútbol. En el plano deportivo, el Inter Miami llega con la moral alta tras sus últimos resultados y sus aficionados ya sueñan con celebrar ese gol que quedará grabado en los anales del deporte.

Messi no solo está cerca de los 900 goles, sino que continúa demostrando un estado de forma y una calidad que desafían su edad. A sus 38 años, sigue siendo el eje ofensivo de su equipo y un referente mundial, capaz de cambiar el rumbo de cualquier partido con solo tocar el balón.

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@InterMiamiCF

En el último partido, Messi estuvo cerca pero no logró alcanzar la marca de los 900 goles, lo que dejó la expectativa en aumento. Todo apunta a que esta noche será la suya, y cada toque del balón, cada pase y cada remate tendrán el peso de un momento histórico. Inter Miami y Charlotte se convierten en el escenario donde la leyenda del argentino podría alcanzar un nuevo hito...