Messi, en el once ideal del año de la MLS junto a Evander o Bouanga

La Major League Soccer se acerca a su momento clave de la temporada. Varios equipos, entre los que se encuentra el Inter Miami de Leo Messi, Luis Suárez, Jordi Alba o Sergio Busquets o el Philadelphia Union, actual campeón de la Supporter's Shield 2025 se adentran en los playoffs de la actual campaña.

En la víspera de los partidos clave de este fin de semana para conocer los enfrentamientos de las semifinales de conferencia, la MLS ha anunciado oficialmente el equipo ideal de la temporada 2025, entre los que se encuentran jugadores destacados como el argentino Leo Messi, el francés Denis Bouanga, el brasileño Evander o el estadounidense Cristian Roldán.

Este es el Equipo Ideal de la MLS 2025

Arquero: Dayne St. Clair (Minnesota United FC)

Dayne St. Clair (Minnesota United FC) Defensas: Tristan Blackmon (Vancouver Whitecaps FC), Alex Freeman (Orlando City SC), Jakob Glesnes (Philadelphia Union), Kai Wagner (Philadelphia Union)

Tristan Blackmon (Vancouver Whitecaps FC), Alex Freeman (Orlando City SC), Jakob Glesnes (Philadelphia Union), Kai Wagner (Philadelphia Union) Mediocampistas: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC), Evander (FC Cincinnati), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC)

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC), Evander (FC Cincinnati), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC) Delanteros: Denis Bouanga (LAFC), Anders Dreyer (San Diego FC), Lionel Messi (Inter Miami CF)

Tanto Messi como Evander son los dos jugadores que repiten en el once ideal de la temporada tras estar ya en el mejor equipo de 2024. Por su parte, el jugador más condecorado seleccionado es el delantero de LAFC Denis Bouanga, que con 24 goles esta temporada, ha conseguido su tercera selección consecutiva.

El '10' del Inter Miami ha conseguido esta temporada la Bota de Oro de la MLS con 29 dianas.

El equipo de 2025 incluye cinco jugadores de Estados Unidos y Canadá, la mayor cantidad en una sola temporada desde 2015, cuando también hubo cinco, lo que refleja un aumento de protagonismo de jugadores locales en la liga estadounidense.

Los mejores jugadores de la temporada han sido elegidos según lo determinado por jugadores de la MLS, personal técnico de los clubes y medios de comunicación, entre los que se encuentra SPORT en representación de los medios españoles.