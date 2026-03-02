Messi mete un golazo de falta y lo celebra ante su rival: "¿Te firmo un autógrafo?"

Leo Messi suma y sigue en Estados Unidos. Lejos de vivir el típico retiro anticompetitivo que sufren la gran mayoría de futbolistas cuando llegan a su edad, el argentino se mantiene en forma con vistas puestas en el Mundial de este verano. Esta madrugada del domingo al lunes, el mejor jugador de todos los tiempos sumó una nueva actuación magistral con un doblete ante Orlando City llegó con polémica incluida.

Y es que el argentino no tuvo un partido fácil en el derbi de Florida. El argentino se mostró molesto durante todo el partido con algunas decisiones arbitrales que se trasladaron al equipo rival con múltiples reproches entre ambos. Se fueron al descanso 2-0 por debajo, aunque Messi tomó los mandos de su equipo en la segunda para culminar una remontada importante para su clasificación en la MLS.

El segundo gol del argentino llegó con una obra de arte a través de un disparo de falta durante el tiempo de descuento. Su tanto culminó la remontada contra Orlando City y con el partido decidido, el argentino saldó sus cuentas pendientes con el equipo rival.

El campeón del mundo se dirigió al banquillo del equipo rival tras celebrarlo con sus compañeros y se acordó de ellos con un gesto que no deja a ningún tipo de dudas: "¿Te firmo un autógrafo?", les dijo el argentino sonriendo. El enganchón no terminó ahí, y es que Leo continuó apuntando con el dedo al banquillo rival y se jactó de ellos en repetidas ocasiones mientras tomaba el camino de regreso a su mitad de campo.

El Inter Miami es el actual defensor del título y abre la temporada con cinco partidos consecutivos a domicilio mientras terminan las obras de su nuevo estadio, el Miami Freedom Park. En la tercera jornada visitarán al D.C. United en la capital estadounidense.