Nuevo récord mundial para Leo Messi

Cómo ha hecho durante toda su brillante carrera, Leo Messi, líder de la selección de Argentina a los 38 años, pulverizó otra marca de talla mundial en el partido amistoso ante Puerto Rico, en Miami (0-6). El equipo dirigido por Lionel Scaloni arrasó al conjunto de Charlie Trout y, a los 36 minutos de juego, ya dominaba por tres goles el marcador de un Chase Stadium entusiasmado por poder disfrutar de otro recital del '10' argentino.

Messi, que no marcó ninguno de los seis goles de su equipo, fue el protagonista de la noche al añadir un nuevo récord a su extensa lista. El astro argentino cerró su actuación con un doblete de asistencias -en el 0-2 de Gonzalo Montiel y en el 0-6 de Lautaro Martínez- y superó a Neymar y a Landon Donovan en un registro que tenía al alcance desde hace un año: convertirse en el máximo asistente de la historia a nivel de selecciones nacionales.

Con 60 pases de gol, Messi superó los 58 que contabilizaban Neymar con Brasil y Donovan con Estados Unidos, destacándose no solo como el segundo máximo goleador internacional, con 114 goles en 194 partidos, por detrás de Cristiano Ronaldo, que suma 143 en 225, sino también como el principal generador de juego del planeta.

El 'top 5' asistentes de la historia de las selecciones Leo Messi (62) Neymar (58) Landon Donovan (58) Sándor Kocsis (51) Ferenc Puskás (50)

La distancia que Lionel Messi mantiene respecto a sus perseguidores en la albiceleste es impresionante. En el segundo puesto aparece Ángel Di María, con 28 pases de gol, menos de la mitad, seguido muy de cerca por Diego Armando Maradona, quien registró 26 asistencias. Detrás de ellos se encuentran Ariel Ortega (21) y Juan Román Riquelme (17).

Los más beneficiados y perjudicados

Entre los principales receptores de los pases decisivos de Messi destacan Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero, ambos con 9 goles tras habilitaciones del '10'. Lautaro Martínez suma ya 8 tantos en esa lista, mientras que Ángel Di María y Carlos Tévez aparecen con 4 cada uno. Por el contrario, los rivales que más asistencias han sufrido de Messi son Venezuela (6), Paraguay (5) y Bolivia (4).