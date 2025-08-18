Messi y Mastantuono en una lista con sorpresas

El capitán, Lionel Messi, y el flamante fichaje del Real Madrid, Franco Mastantuono, lideran una sorpresiva lista de Lionel Scaloni para afrontar las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, para el que la Albiceleste ya tiene su billete asegurado.

Se medirá a Venezuela y Ecuador en el cierre de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, citas en las que estarán, por un lado, un Messi ya recuperado de su lesión y, por el otro, Mastantuono, que este martes podría disputar sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid.

Son novedad los regresos de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Julio Soler en una prelista de 31 convocados que incluye a 18 de los jugadores que integraron el plantel campeón del mundo para los partidos ante Venezuela, el 4 de septiembre en Buenos Aires, y ante Ecuador como visitante, el 9 de septiembre.

Alan Varela, Nico Paz y Valentín Carboni son tres de los nombres que se afirman en la consideración de Scaloni con vistas al próximo Mundial. En la delantera, José Manuel López es el nombre inesperado de la convocatoria: surgido en el Lanús de la liga argentina y de paso por las divisiones de ascenso en el club Colegiales, el ariete de 1,90 metros y 24 años es parte del Palmeiras de Brasil desde 2022, donde sumó 156 partidos y 47 goles.

Vuelve Messi

Messi regresa al plantel de la selección argentina tras perderse la doble fecha anterior ante Chile (triunfo 0-1) y Colombia (empate 1-1), y encara la etapa final de la preparación para su sexta Copa del Mundo. Mastantuono se suma por segunda vez a la nómina del equipo albiceleste, por lo que especula con un aumento de sus minutos en cancha para la doble eliminatoria.

Lionel Messi (C) abandona lesionado el terreno de juego durante el partido de la Leagues Cup 2025 entre Inter Miami y el Necaxa, en Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.). EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

También está en la lista Claudio Echeverri, habitual en las selecciones de categorías inferiores y ahora ya como futbolista del Manchester City de Pep Guardiola. Argentina, con 35 puntos y 10 de ventaja sobre Ecuador y Brasil, lidera la clasificación sudamericana. Esas tres selecciones ya están clasificadas para la cita mundialista que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Lista de convocados:

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa, ENG), Walter Benítez (Crystal Palace, ENG) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, FRA).

Defensores: Cristian Romero (Tottenham Hotspur, ARG), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, FRA), Juan Foyth (Villarreal, ESP), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, FRA), Marcos Acuña (River Plate), Julio Soler (Bournemouth, ENG) y Facundo Medina (Olympique de Marsella, FRA).

Centrocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool, ENG), Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen, GER), Alan Varela (Oporto, POR), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás Paz (Como 1907, ITA), Rodrigo De Paul (Inter Miami, USA), Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Claudio Echeverri (Manchester City, ENG), Franco Mastantuono (Real Madrid, ESP) y Valentín Carboni (Génova, ITA).

Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP), Ángel Correa (Tigres, MEX), Julián Álvarez (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás González (Juventus, ITA), Lionel Messi (Inter Miami, USA), Lautaro Martínez (Inter de Milán, ITA) y José Manuel López (Palmeiras, BRA). EFE