El Messi que ya marca en Arabia y jugará contra Cristiano

El club saudí Al-Ettifaq confirmó hace unos días el fichaje de Messi, pero no del Messi que estaran pensando. El equipo de Arabia Saudí acaba de fichar a un jugador francés de tan solo 19 años, Rayane Messi.

Bajo el título de "Messi is here", el club anunciaba su llegada al Al-Ettifaq de la liga saudí. Pero no es el Messi que pensamos, sino que se trata de un futbolista francés cuyo apellido es Messi.

Messi llega cedido por una temporada con opción de compra desde el Estrasburgo, un equipo de Francia, con el que firmó en 2024 tras pasar un tiempo en el Dijon. El jugador ocupa la posición de extremo y con el Estrasburgo solo disputó dos partidos oficiales, en los que marcó dos goles.

Antes de aterrizar en el Al-Ettifaq, tuvo una experiencia previa en Arabia Saudí durante la segunda mitad de la temporada anterior, cuando estuvo cedido en el Neom SC. Allí disputó un total de 13 partidos y marcó un tanto.

El joven extremo francés Rayane Messi ha jugado en las categorías inferiores y primeros equipos de clubes en Francia y Arabia Saudí, incluyendo al Dijon FCO, el RC Strasbourg Alsace, el Pau FC, y los clubes saudíes NEOM SC y ahora se inicia en esta aventura en Al-Ettifaq FC.

Brilla en su debut con gol incluido

El mismo día en el que se anunció su fichaje, el futbolista debutó y marcó en la victoria por 4-2 ante el Al-Riyadh con otros tres goles de Moussa Dembélé. Rayane Messi entró en el minuto 79 y consiguió estrenarse como goleador con su nuevo equipo.

El joven talento francés que el Al-Ettifaq acaba de incorporar ha llegado en calidad de cedido para reforzar su ataque en la Saudi Pro League.

Aunque el club jugó con el apellido "Messi" para generar expectación en el anuncio, no es un apodo ni un homenaje a Lionel Messi. Su padre se llama Zacharie Messi Tanfouri y es de origen camerunés, con raíces sudanesas por parte de su abuelo, mientras que su madre es tunecina.

Messi uno de los apellidos más comunes de Camerún

El apellido "Messi" es común en Camerún y Sudán y el propio Rayane lo ha explicado en varias ocasiones: "Este nombre de familia no tiene nada que ver con el jugador argentino, es el de mi padre y he crecido con él".

Al principio, el apellido le generaba cierta presión porque, en cuanto hacía algo, todo el mundo lo comentaba por su nombre. Por eso, en la camiseta suele llevar "R. Messi" para diferenciarse un poco.

Ahora, formando parte del plantel de uno de los equipos de Arabia Saudí, Rayane Messi tendrá la oportunidad de enfrentarse a Cristiano Ronaldo en la lucha por la liga árabe. Ambos equipos se medirán el próximo 25 de agosto, donde volvermos a ver el apellido Messi y Cristiano disputando un partido.