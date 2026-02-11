Messi, lesionado en la pretemporada de Inter Miami

Leo Messi se ha lesionado durante la pretemporada de Inter Miami. Mientras el equipo se encuentra de gira por América, el club rosa ha emitido un comunicado médico en el que confirma una lesión del '10' en "en el isquiotibial de la pierna izquierda" sufrida "durante el partido ante Barcelona SC en Ecuador, que persiste desde entonces".

Messi, según el comunicado de 'Las Garzas', no participó del entrenamiento de este miércoles 11 de febrero debido a esta distensión y fue "sometido a pruebas médicas adicionales que confirmaron el diagnóstico".

"Su regreso paulatino a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días", añadió el club.

El partido en Puerto Rico, aplazado

Según informan varios medios locales de Puerto Rico, esta lesión ha provocado que el partido ante el Independiente del Valle ecuatoriano que debía celebrarse este viernes en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón (Puerto Rico) haya quedado temporalmente suspendido.

Tal y como apunta 'El Nuevo Día', la nueva fecha del partido sería el 26 de febrero, la semana siguiente al inicio oficial de la Major League Soccer 2026.

“Ante esta lamentable noticia y fuera del control de todos, todas las partes coincidieron que el evento debe ocurrir, pero con la participación de Leo Messi, quien es la figura principal. Tanto el Inter Miami CF, el Independiente del Valle de Ecuador, los organizadores VRDG Entertainment y los representantes oficiales del Gobierno de Puerto Rico abogaron en conjunto por encontrar una solución que no cancele el evento y que le provea a la fanáticada de Puerto Rico ver al ídolo Messi, ante esta situación inesperada”, informó la empresa VRDG Entertainment, organizadora del encuentro junto al club de Florida.

"Agradecemos su apoyo y entendimiento ante esta situación. Durante las próximas semanas mantendremos activa la inversión mediática para preservar el ‘momentum’ tan positivo, la expectativa del público y el valor de su presencia como sponsor. En las próximas horas estaremos coordinando llamadas individuales para atender cualquier interrogante específico y asegurar que todo continúe ordenado hacia la nueva fecha", añade el comunicado.

El mensaje de Messi

Leo, por su parte, ha utilizado sus propias redes sociales para lanzar un mensaje a los aficionados de Puerto Rico que iban a acudir al partido programado para este viernes en la noche, además de una sesión de entrenamiento el jueves.

"Quería mandar este mensaje a la gente de Puerto Rico, tanto la gente que iba a ir al entrenamiento como al partido. El último partido en Ecuador lo terminé con alguna molestia y por eso salí antes de terminar. Junto con a la gente de la organización y del club se decidió suspender este partido. Espero que lo podamos reprogramar, que podamos visitarlos pronto y mandarle sun cariño grandes a todo ustedes y agradecerles por el cariño que sabíamos que estaban todas las entradas vendidas. Esperamos que lo podamos hacer más adelante", dice Messi en su vídeo.

Según las fuentes, las entradas se vendieron por completo tan solo 17 minutos después que salieran a la venta, el pasado 30 de enero.

Este verano, Leo Messi tiene el objetivo de participar en la Copa del Mundo de la FIFA que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y en la que Argentina defiende el título tras el conseguido el Qatar el año 2022.