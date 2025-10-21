El otro Messi que no es Leo, pero apunta alto

No es fácil vivir bajo la sombra (y la presión) de lucir en el carnet de identidad uno de los apellidos más reconocidos del planeta. Y menos si eres una joven promesa del futbol y te apellidas como uno de los mejores jugadoras de la historia de la disciplina. Bien lo sabe Rayane Messi, quien a los 18 años es uno de los jóvenes talentos que más está llamando la atención en la Ligue 2, la segunda división francesa.

El delantero del Pau llegó al club francés cedido por el Estrasburgo, club en el que aterrizó en 2024 por 1,5 millones de euros. Con su club actual, anotó su primer gol en el encuentro contra el Stade Lavallois, el pasado 23 de septiembre. Se formó en Clairefontaine, reconocido por su desarrollo de jóvenes talentos, y en 2022, con solo 14 años, se unió al Dijon FCO, club con el que firmó por tres años. A lo largo de su trayectoria, ha acaparado todas las miradas por su buen hacer en el campo, pero también por su apellido, que coincide con el del ocho veces ganador del Balón de Oro, Leo Messi.

Sobre este asunto se ha pronunciado recientemente, en una entrevista con el medio francés Sud Ouest. "Al principio, fue un poco de presión porque sabía que con mi nombre, en cuanto hiciera algo, todo el mundo hablaría de ello", expresó durante la charla con el citado medio.

No obstante, el apellido que le acompaña desde que nació nada tiene que ver con el astro argentino. "Mi apellido no tiene nada que ver con el jugador argentino, es el de mi padre y crecí con él", aseguró el joven, hijo de padre camerunés de origen sudanés y de madre tunecina. De hecho, para evitar todo tipo de confusiones, luce 'R. Messi' como nombre en su equipación.

"Cuando estuve en Estrasburgo, en mi primer grupo con los profesionales, me dijeron que querían proteger a sus jugadores y que, según ellos, era mejor que pusiera la 'R' delante", dijo en la entrevista. El objetivo no es otro que evitar las comparaciones con el jugador del Inter Miami. Aunque, asume, es inevitable: "En fin, mientras diga Messi..." , expresó durante la entrevista.

Un jugador con futuro

La realidad es que Rayane se está ganando las buenas críticas que recibe, y eso va mucho más allá de su apellido. En el año 2024, Messi fue nombrado por The Guardian como uno de los mejores jugadores nacidos en 2007 en todo el mundo. Por otro lado, Messi es internacional juvenil con Francia, habiendo jugado con las selecciones sub-16 y sub-17 y habiendo sido decisivo para ayudar a su selección en la clasificación para la Eurocopa sub-17.

Siguiendo con los datos remarcables, cabe destacar que se convirtió en el jugador más joven en la historia del Dijon en jugar con el primer equipo con 16 años, 10 meses y 13 días. Sin duda, un joven talento con mucho futuro. El apellido de estrella, ya lo tiene.