Messi le quita otro récord goleador a Cristiano

No hay quien pare a Leo Messi. Después de un Mundial de Clubes donde el astro argentino recordó al mundo entero que sigue en plena forma a sus 38 años, Leo ha alargado su buena racha a la MLS donde acumula seis dobletes en los últimos siete partidos con el Inter Miami. Sus últimos dos goles, estos contra New York Red Bulls, suponen también un hito para Messi, que ha dejado atrás a Cristiano en su particular lucha goleadora.

El de Messi y Cristiano es un debate que se repite constantemente a pesar de que el portugués cada vez tenga menos argumentos para rebatir al argentino. Son muchas las maneras en las que el '10' ha demostrado ser el mejor a lo largo de su carrera, aunque si hay una que los más acérrimos del '7' todavía utilizan a su favor son los datos, específicamente los goleadores. Y en este sentido, cualquier debate se reduce a la nada en contraste con los números.

Messi supera a Cristiano

Con su doblete ante New York Red Bull, Leo Messi ha conseguido un nuevo récord a su favor; si se eliminan los penaltis de la ecuación, Leo Messi ya ha marcado más tantos que el portugués en toda su carrera. Los 764 tantos anotados por el argentino superan los 763 del portugués... que sí supera al '10' contando los goles anotados desde los once metros.

La diferencia es todavía más evidente si se tiene en cuenta que el de Inter Miami lo ha conseguido en 1113 partidos disputados por los 1281 del astro portugués. Son 168 partidos menos los disputados por el argentino, que a pesar de nunca ser un delantero centro al uso ha conseguido anotar más goles en su carrera sin contar penaltis que el máximo goleador de la historia del fútbol. Un nuevo dato que decanta más si cabe la balanza en el eterno debate entre portugués y argentino.