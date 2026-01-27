Messi e Inter Miami podrían disputar la Libertadores: "La puerta está abierta"

La Copa Libertadores no deja de crecer en cuanto a competencia y, sobre todo, interés. Podría incluso considerarse una de las mejores competiciones del mundo a nivel de clubes. Y es ahí donde nace el debate sobre si los clubes mexicanos y estadounidenses deberían unirse al torneo más importante de Sudamérica, una oportunidad que permitiría ver en la Libertadores a estrellas como Leo Messi. La expectativa crece y la posibilidad cobra cada vez más realismo.

En ese sentido, fue el propio presidente de la Conmebol quien quiso dejar la puerta abierta a la participación de clubes de México y de Estados Unidos. Alejandro Domínguez aseguró en las últimas horas que "ya se ha hecho en el pasado, pero somos muy respetuosos con las demás confederaciones".

"Es un tema que deben discutir dentro de la CONCACAF", advirtió Domínguez en declaraciones al medio brasileño 'Ge Globo', donde insistió en que "es un honor que equipos de otras confederaciones tengan la Libertadores como referente para la competición internacional y mundial".

"La puerta quedó abierta"

Pero no se quedó ahí el presidente de la Conmebol. De hecho, explicó literalmente que "la puerta quedó abierta" teniendo en cuenta que los clubes mexicanos ya disputaron la competición desde 1998 y hasta 2016: "Recuerden que ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2016, pero si quieren regresar tienen que regresar a través de Concacaf".

Jorge Mas abrió el debate

Las declaraciones de Domínguez llegan días después de que Jorge Mas, dueño y directivo del Inter Miami, asegurara ante los medios estadounidenses que se encuentra "en conversaciones con la Conmebol". "Yo sí he tenido diálogos con la Conmebol y con Alejandro Domínguez para ver la participación en la Copa Libertadores. Hay precedentes porque clubes mexicanos la han jugado anteriormente".

"Sé que son temas entre Concacaf y Conmebol, pero creo que si de alguna manera puede seguir creciendo el fútbol hemisféricamente, con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos la competencia sería mejor", apuntó Jorge Mas, que dejó claro su deseo: "Yo sí quiero jugar la Libertadores, lo he dicho y lo digo públicamente, incluso dentro de la liga. Creo que los campeones de la MLS y la Liga MX son merecedores de un cupo".