Messi inicia su camino hacia los 1.000 goles

Leo Messi no se planta en 900. El crack argentino quiere más y más, y arrancó este domingo su camino hacia los 1.000 goles con una nueva contribución en la victoria de Inter Miami sobre New York City.

Volvían 'Las Garzas' a la realidad de la MLS tras la dolorosa eliminación de la ConcaChampions la madrugada del pasado jueves, cuando el exjugador del Barça volvió a hacer historia cosechando su gol número 900.

Más allá del espectacular dato de cifras goleadoras de Messi, el tanto frente a Nashville no sirvió para evitar el adiós de Inter Miami en octavos del gran torneo internacional, marcado a principios de temporada como el objetivo principal del vigente campeón de la MLS tras dos ediciones consecutivas (desde la llegada de Leo) sin alcanzar la final.

Sabedor del varapalo que supuso ese traspié por culpa del valor doble de los goles fuera de casa, Messi volvió a echarse el equipo a la espalda este domingo, viendo puerta y disparando a la madera en hasta dos ocasiones. Arrancó el encuentro con el 0-1 de Gonzalo Luján para Inter Miami, mientras que el ex del Elche Nico Fernández y Agustín Ojeda le dieron la vuelta al encuentro.

De falta directa

Fue entonces cuando apareció el de siempre. Leo Messi, que solo en la primera mitad había disparado a portería en seis ocasiones y dos de ellas al palo, recibió una falta lejos del área y él mismo se encargó de transformarla un minuto después de la remontada de NYC.

El astro argentino lo probó desde su casa y la fortuna le sonrió. Su disparo tocó en un defensor y terminó colándose por el centro de la portería defendida por Matt Freese.

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Fue el gol número 901 en su carrera, después de anotar el 900 ante Nashville, y la fiesta la redondeó Micael, anotando el 2-3 definitivo que coloca a los de Javier Mascherano -ausente en el banquillo esta jornada por sanción- en la tercera plaza de la MLS con los mismos 10 puntos precisamente que New York City y a tres del líder Nashville, su verdugo en la ConcaChampions. Messi, por cierto, fue nombrado MVP del partido. Uno más.