Messi, ante la historia: su visita a la Casa Blanca paraliza a Estados Unidos

Inter Miami e Independiente del Valle disputaron en Puerto Rico el amistoso que quedó pendiente después de que la "distensión muscular en el isquitobial de la pierna izquierda" que sufría Leo Messi obligase a reprogramar el encuentro. Un evento, por cierto, insólito: ambos clubes saltaron al césped vestidos de color negro. Se retrasó el inicio para que se cambiasen la camiseta debido a la prohibición de jugar con el mismo color, pero ni el uno ni el otro lo hizo y, al ser un partido de carácter amistoso, se tiró para adelante.

La franquicia de Fort Lauderdale no arrancó la defensa del título de la MLS de la mejor manera: encajó un doloroso 3-0 ante LAFC de Son Heung-Min. Sin tiempo para lamentarse, viajó a Puerto Rico para enfrentar a Independiente del Valle y coger fuerzas de cara la visita a Orlando City del próximo 2 de marzo.

El astro argentino inició en el banquillo y anotó, de penalti, el 2-1 definitivo para vencer al combinado ecuatoriano. Unos 20.000 hinchas se deleitaron con el fútbol del mejor de todos los tiempos y varios de ellos saltaron al césped del Juan Ramón Loubriel de Bayamón al término del encuentro. Podrá parecer una broma, pero fue 'placado' por uno de los aficionados que invadieron el terreno de juego.

Leo Messi, celebrando un gol con De Paul / @InterMiami

Primera vez

Tres días después de la visita a su rival vecino, el 5 de marzo, Inter Miami visitará la Casa Blanca para conmemorar el título de la MLS Cup cosechado el pasado mes de noviembre ante Vancouver, según una información avanzada por 'The Athletic'. Las miradas, cómo no, apuntan a un Leo Messi que protagonizaría una imagen histórica en Estados Unidos.

El viaje fue programado antes del partido de Las Garzas contra D.C. United, previsto para el sábado 7 de marzo. De asistir, la ocasión marcaría la primera vez que Messi visita la Casa Blanca. Fue invitado a recibir la Medalla Presidencial de la Libertad por el expresidente Joe Biden en enero de 2025, pero no pudo acudir.

Cristiano y Beckham

Cristiano Ronaldo asistió a una cena de gala en la Casa Blanca en noviembre, el mismo día en que el presidente de EE. UU., Donald Trump, recibió al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en el Despacho Oval.

Los equipos campeones de la MLS fueron invitados regularmente a la Casa Blanca, como es habitual en muchos deportes profesionales y universitarios en el país, siendo el Columbus Crew el último conjunto de la MLS en hacerlo en 2024. Sin ir más lejos, el propietario de Inter Miami, David Beckham, acudió a la Casa Blanca con LA Galaxy en 2012 tras ganar la MLS Cup de 2011.

Los dueños y directivos del Inter Miami, Jose Mas, Jorge Mas y David Beckham posan con Lionel Messi y el trofeo de campeones de la MLS / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

La noticia de la visita de Inter Miami a la Casa Blanca se produce en un contexto marcado por la reciente llegada del equipo de hockey estadounidense, medallista de oro, a Washington a comienzos de esta semana. Un hecho que generó debates sobre la posible politización del triunfo del equipo en los Juegos Olímpicos de Invierno y su vínculo con Trump.

Noticias relacionadas

Además, ocurre justo antes de la reunión de un panel sobre el futuro de los deportes universitarios, programada para el día siguiente y que se espera sea presidida por el propio mandatario.