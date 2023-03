Los Messi, hartos de las 'fake news'

Jorge Messi ha desmentido en Instagram varias informaciones relacionadas con Leo El último bulo explica que el futbolista dejó el entrenamiento del PSG enfadado con su técnico

Leo Messi es una máquina de jugar a fútbol, pero también de generar información. En ocasiones, sin embargo, su nombre aparece de forma aleatoria en diferentes foros y no siempre con buenas intenciones. Eso es lo que viene a decir su padre, Jorge Messi, con la publicación de una 'story' en Instagram en la que se queja de los muchos bulos que, asegura, circulan alrededor del campeón del mundo.

"Hasta cuando van a seguir mintiendo? Dónde están las pruebas? Ahhh que todo es falso... OK! Por muchos (aquí añade un emoticono de sirena) que pongan no se crean nada. NO VAMOS A TOLERAR MÁS INVENTOS PARA GANAR SEGUIDORES", ha escrito Jorge, acompañando el texto de tres informaciones surgidas en los últimos días.

Una de ellas habla de la negativa del PSG a ceder a las supuestas pretensiones del jugador, mientras que la segunda explica que Leo Messi habría pedido 600 millones para firmar por el Al-Hilal. La tercera, la más reciente, informa de un episodio que habría ocurrido el miércoles durante el entrenamiento con el PSG. Al parecer, al futbolista no le habría gustado cómo dirigía la sesión Galtier, que habría intentado convencer a Leo de que siguiera junto a sus compañeros.

Jorge Messi explotó en Instagram contra las fake news que rodean a Leo | sport

Según ha podido saber SPORT, no hubo nada de eso y la realidad es que el argentino, cuando solo faltaban cinco minutos para acabar el entrenamiento, sufrió una sobrecarga y prefirió no correr riesgos. De hecho, Messi volvió a trabajar con normalidad este jueves.