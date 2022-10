Paulo Futre le pidió a Leo Messi que le firmara la camiseta

Messi firma en una camiseta del Atlético de Madrid Futre, la leyenda del Atlético de Madrid, le ha pedido una firma, solo, a Leo Messi y Diego Armando Maradona

Durante el encuentro entre el Benfica y el PSG, Paulo Futre, la leyenda del Atlético de Madrid, volvió a comentar un partido de Champions. Y sucedió algo especial en el estadio Da Luz de Lisboa.

El portugués se encontró, cuando los franceses salían a calentar, a Lionel Messi. No pudo evitar saludarle y pedirle un autógrafo. Curiosamente, el autógrafo se lo pidió en una camiseta del Atlético de Madrid.

En un tuit, Futre publicó que solo ha pedido dos autógrafos en su vida. Fueron la de dos argentinos: primero, a Diego Armando Maradona tras compartir equipo en la Selección del Mundo en el año 87; y luego a Leo Messi.

"Solo he visto dos zurdos que me parecieran mucho mejores que yo", explicó el ídolo colchonero.

Modestia aparte, solo he visto dos zurdos que me parecieran mucho mejores que yo. Los dos argentinos.



Diego Maradona fue el único jugador a la que le pedí un autógrafo para mi, cuando compartimos equipo en la Selección del Mundo en 87.



Hoy he pedido el segundo a Leo Messi. pic.twitter.com/4MrtIsq84N