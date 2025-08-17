Messi es eterno

Leo Messi es inevitable. El nombre del argentino está asociado al éxito deportivo, al gol. El '10' de Inter Miami volvió este domingo de la lesión que le había apartado un par de semanas del equipo tras sentir dolores en el partido de la Leagues Cup ante el Nexaca mexicano, y volvió a marcar el gol que le daba la victoria a 'Las Garzas' ante el actual campeón de la MLS Cup, el LA Galaxy (3-1).

Tanto él como el nuevo fichaje Rodrigo de Paul empezaron el partido en el banquillo, y Javer Mascherano les hizo entrar en la segunda mitad para rematar el trabajo de Jordi Alba, que había adelantado al equipo antes del descanso tras una impresionante asistencia de Sergio Busquets.

Pese al empate del equipo de Los Ángeles, los goles de Messi en el minuto 84 y de Luis Suárez en el minuto 89 tras una asistencia de tacón del propio Leo, sentenciaron el partido y diaron alas a un conjunto rosa que sueña en grande.

Messi, con este gol, es el segundo segundo jugador más rápido en la historia de la MLS en alcanzar 40 goles, haciéndolo en solo 44 partidos (frente a los 42 de Josef Martínez), y se sitúa como máximo goleador de la liga con 19 goles, uno más que el inglés Sam Surridge, del Nashville.

Este miécoles, el Inter juega contra Tigres UANL los cuartos de final de la Leagues Cup, el que fue el primer título de Messi en Miami, se sitúa cuarto en la tabla de la Conferencia Este con 45 puntos, aunque con tres partidos menos que el líder, el Cincinnati FC, con 52 puntos, debido a su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA en junio.

Por otro lado, el Galaxy de Riqui Puig, que está en la fase final de su recuperación por una rotura de ligamentos cruzados, es ahora último en la Conferencia Oeste y se encuentra también clasificado para los cuartos de final de la Leagues Cup, donde enfrentará al Pachuca mexicano.

Son se estrena de titular

En la Costa Este, el LAFC de Heung-min Son derrotó por 0-2 al New England Revolution con el coreano de titular por primera vez en la MLS. La flamante nueva estrella de la liga jugó los 90 minutos y ayudó a su equipo para llevarse la victoria con goles del estadounidense Mark Delgado y del canadiense Mathieu Choinière.

El Philadelphia Union perdió el liderato del Este al caer derrotado por 1-0 ante el New York Red Bulls con gol del estadounidense Dylan Nealis, mientras que el Cincinnati retomó la primera posición con su triunfo por 1-3 en Portland.

El Orlando City de Óscar Pareja derrotó por 3-1 al Kansas City con goles del argentino Ramiro Enrique -el segundo- y del colombiano Nicolás Rodríguez -el tercero-.

Toronto y Columbus Crew empataron 1-1 con gol del uruguayo Diego Rossi -su decimotercero- para los estadounidenses.

El Minnesota derrotó por 1-0 al Seattle con gol del argentino Joaquín Pereyra y se puso segundo en el Oeste, a dos puntos del líder, el San Diego, que jugará el domingo.

Finalmente, el Colorado derrotó por 3-1 al Atlanta con un doblete del delantero brasileño Rafael Navarro, que lleva 10 goles esta temporada.