Messi, emotivo recordando el Mundial de Qatar: "Se cumple medio año desde que levantamos la más linda de todas"

Este 18 de junio se cumplen seis meses desde la consecución del Mundial de Argentina en Qatar Leo Messi ha publicado imágenes en Instagram recordando el hito de la albiceleste

Hace ya seis meses que Argentina venció a Francia en la tanda de penaltis de la final del Mundial en Qatar, un hito que ya queda para la historia del fútbol y que Leo Messi ha querido recordar a través de sus redes sociales.

"Se cumple medio año desde que levantamos la más linda de todas. 6 meses en los que no pude dejar de pensar en todo lo que vivimos, en cuánto lo peleamos y en cómo aún hoy lo disfrutamos.Es imposible resumir el Mundial en imágenes, me quedaría con tantas que no cabrían en ningún álbum. Pero coincidiendo con los 6 meses, quería compartirles algunos momentos que me vienen muchas veces a la cabeza y me ponen muy feliz al recordarlos por cómo y cuándo se dieron." declaró Leo en su publicación.

Messi fue el gran héroe de la albiceleste para sumar su tercera estrella en los mundiales, y es que el delantero anotó 7 goles y repartió 3 asistencias que fueron decisivas para acabar levantando la copa del mundo.