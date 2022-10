Messi, elegido mejor jugador de todos los tiempos

La revista 'Four Four Two' ha hecho una lista de los cien mejores jugadores de toda la historia del fútbol Leo Messi estaría por delante de Maradona, Cristiano Ronaldo, Pelé, Zidane y Cruyff

Leo Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Así lo asegura la revista 'Four Four Two', que ha realizado un ránking de los 100 mejores futbolistas de toda la historia del fútbol basado en "la influencia que tuvieron en su era en particular, los que más recuerdos dejaron y los que más asombraron con su talento y sus logros".

Una lista donde el argentino estaría por encima de otras leyendas como Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo, Pelé, Zidane o Johan Cruyff. Para la publicación, no hay nadie como el crack rosarino.

"Expertos, escritores y fans intentarán expresar su grandeza con palabras y metáforas. Pero todos fallarán. En 20 años, los jóvenes aficionados al fútbol leerán sobre una figura mesiánica cuya brillantez asombró al mundo, rompió una letanía de récords y comenzó una era de dominio... Pero hasta que no vean los vídeos no tendrán una idea de lo que se han perdido", asegura la 'Revista Four Four Two'. Por eso le elige como el mejor de todos los tiempos.

Tras él, se erige la figura de Maradona, con el que todos han comparado desde que Leo Messi explotara en el FC Barcelona. Después ya aparece el nombre de Cristiano Ronaldo, con el que el rosarino ha vivido una 'guerra' por ver quién era el mejor de la última era. Por último, y para completar el top-5, están Pelé, el genio de los 1.000 goles, y Zinedine Zidane, con la elegancia por bandera.

De entre los 100 mejores, hay hasta 14 jugadores que pasaron por el FC Barcelona.

Esta es la lista de los 100 jugadores que más impacto han causado en el mundo del fútbol: