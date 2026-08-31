Messi, más de dos décadas con la albiceleste: un debut accidentado, un abandono provisional y la corona de 2022

Han pasado ya muchos años, pero lo cierto es que la historia de Leo Messi con la selección argentina absoluta empezó de la peor manera posible y acabó, 17 años después, con la imagen que llevaba persiguiendo durante toda su carrera: levantando la Copa del Mundo.

Entre aquella expulsión en su debut ante Hungría y la coronación de Qatar 2022 hubo derrotas dolorosas, finales perdidas, una renuncia momentánea a la Albiceleste y, finalmente, la reconciliación definitiva con su país.

Messi debutó con Argentina el 17 de agosto de 2005, con apenas 18 años, en un amistoso disputado en Budapest frente a Hungría. José Pekerman le dio entrada en la segunda mitad en sustitución de Lisandro López.

Su estreno duró poquísimo: prácticamente en su primera acción, Messi trató de escapar de la marca de Vilmos Vanczák, soltó el brazo para desprenderse del defensa y el árbitro interpretó agresión. Tarjeta roja directa y debut terminado apenas unos segundos después de pisar el césped.

Aquella imagen, con un Messi adolescente abandonando desconsolado el terreno de juego, acabaría siendo el punto de partida de una de las trayectorias internacionales más extraordinarias de la historia.

Messi junto a Maradona en 2010 / RTVE

Su primer Mundial

Su primer Mundial llegó apenas un año después, en Alemania 2006. Marcó ante Serbia y Montenegro y Argentina cayó en cuartos contra Alemania. En Sudáfrica 2010, ya convertido en una de las grandes estrellas mundiales, volvió a despedirse en cuartos frente a los alemanes.

El gran golpe llegó en Brasil 2014. Como capitán, Messi condujo a Argentina hasta la final del Mundial, 24 años después de la última presencia de la Albiceleste en el partido decisivo. Alemania volvió a cruzarse en su camino. El gol de Mario Götze en la prórroga dejó a Messi sin el trofeo que más deseaba, aunque fue elegido Balón de Oro del Mundial.

A ese golpe se unieron después dos derrotas consecutivas en las finales de la Copa América, ambas ante Chile, en 2015 y 2016. La segunda, decidida en los penaltis y con Messi fallando su lanzamiento, provocó uno de los momentos más delicados de su carrera internacional.

Messi ganó el Balón de Oro del Mundial de 2014 / -

“Se terminó para mí la selección”, anunció tras el partido. Tenía 29 años y parecía convencido de abandonar definitivamente la Albiceleste. Pero regresó.

Después de la eliminación ante Francia en los octavos del Mundial de Rusia 2018 comenzó una nueva etapa bajo el mando de Lionel Scaloni. Argentina empezó a reconstruirse alrededor de Messi y el capitán encontró un grupo con el que finalmente pudo cambiar su historia.

El primer gran desahogo llegó en la Copa América de 2021. Argentina derrotó a Brasil en la final disputada en Maracaná gracias al gol de Ángel Di María y Messi conquistó, a los 34 años, su primer gran título con la selección absoluta. La imagen de sus compañeros corriendo para abrazarlo al final del partido simbolizó el final de años de frustraciones.

Campeón de la Finalissima... y del mundo

Un año después llegó la Finalissima de 2022, con victoria por 3-0 ante Italia en Wembley. Pero todavía faltaba la última montaña.

En el Mundial de Qatar 2022, Messi firmó el torneo que terminó de completar su leyenda. Argentina empezó perdiendo contra Arabia Saudí, pero el capitán apareció cuando más lo necesitaba su selección. Marcó frente a México, Australia, Países Bajos y Croacia y llegó a la final contra Francia convertido en el gran líder del equipo.

Messi, celebrando ante Van Gaal en Qatar 2022 / EFE

En Lusail volvió a ser decisivo. Marcó dos goles en la final, transformó su lanzamiento en la tanda de penaltis y Argentina se proclamó campeona del mundo después de un espectacular 3-3 y el posterior 4-2 desde los once metros. El sueño se había cumplido.

Messi terminó aquel Mundial con siete goles, recibió por segunda vez el Balón de Oro del torneo y, sobre todo, pudo levantar por fin la Copa del Mundo.

Habían pasado algo más de 17 años desde aquel debut en Budapest. Del joven de 18 años expulsado prácticamente nada más entrar al campo al capitán que levantaba el Mundial en Lusail. De las lágrimas de Hungría a la eternidad de Qatar.

Las grandes cifras de Messi con Argentina

207 partidos internacionales

125 goles — promedio de 0,60 por partido

6 Mundiales disputados: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026

34 partidos en Mundiales, récord histórico de la competición.

21 goles en Mundiales, también récord histórico tras su actuación en 2026.

39 partidos y 14 goles en Copa América

72 partidos y 36 goles en Eliminatorias, máximo goleador histórico de la clasificación sudamericana.