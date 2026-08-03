La Messi Cup ya impulsa a las futuras estrellas: Xabi Alonso hace debutar a dos de sus grandes protagonistas

La Messi Cup ya empieza a demostrar su impacto como escaparate del talento mundial. Apenas unos meses después de la primera edición, Reggie Watson y Mahdi Nicoll-Jazuli, dos de los futbolistas que brillaron con el Chelsea U16, han debutado con el primer equipo londinense de la mano de Xabi Alonso.

Ambos fueron piezas importantes del Chelsea durante la competición, en la que el conjunto inglés alcanzó las semifinales tras terminar primero del Grupo A, por delante de Atlético de Madrid, Inter Miami y Newell's Old Boys. Los ingleses acabaron cayendo ante River Plate y finalizaron cuartos tras perder el partido por el tercer puesto frente al Manchester City.

Watson, liderazgo desde el centro del campo

Reggie Watson, centrocampista nacido en 2010, fue uno de los grandes nombres del torneo tras firmar tres goles y destacar por su personalidad, calidad técnica y capacidad para aparecer en los momentos importantes.

Su progresión le ha llevado a estrenarse este verano con el primer equipo del Chelsea. Xabi Alonso le dio sus primeros minutos en la victoria por 6-4 frente al Western Sydney Wanderers y volvió a contar con él días después ante el Tottenham.

El técnico español no escondió su admiración por el joven centrocampista: "Es un gran centrocampista. Piensa, es muy colectivo, muy generoso en el esfuerzo e inteligente con el balón. Para su edad estoy realmente impresionado con él."

Reggie Watson, joven promesa del Chelsea / MARK EVANS / EFE

Nicoll-Jazuli también da el salto

El otro protagonista es Mahdi Nicoll-Jazuli, extremo nacido también en 2010, que dejó una gran impresión en la Messi Cup gracias a su velocidad, potencia y desequilibrio. Cerró el torneo con un gol y una asistencia, convirtiéndose en una de las principales amenazas ofensivas del Chelsea.

Con solo 16 años, fue incluido por Xabi Alonso en la gira de pretemporada por Australia y ya ha disputado sus dos primeros partidos con el primer equipo frente al Western Sydney Wanderers y el Tottenham.

El entrenador español también elogió públicamente al atacante: "Estoy realmente impresionado con él. Es uno de los talentos que debemos desarrollar porque tiene cualidades especiales que no se ven habitualmente en un jugador de 16 años."

Mahdi Nicoll-Jazuli con el primer equipo del Chelsea / DAVID NEILSON / EFE

Un escaparate para el talento mundial

La rápida irrupción de Watson y Nicoll-Jazuli confirma uno de los grandes objetivos con los que nació la Messi Cup: reunir a algunas de las mejores academias del mundo y ofrecer una plataforma para que los jóvenes talentos aceleren su camino hacia el fútbol profesional.

Con la presencia de clubes como FC Barcelona, Chelsea, River Plate, Manchester City, Atlético de Madrid, Inter Miami, Inter de Milán o Newell's Old Boys, el torneo ya empieza a cumplir su propósito. Los dos canteranos del Chelsea son los primeros en dar el salto, pero difícilmente serán los últimos.