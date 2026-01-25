Messi también cumple sueños de jugadores rivales

El impacto de Leo Messi cruza cualquier tipo de línea lógica. El fútbol es un deporte de sentimiento, y Leo ha sido el creador de muchos de ellos. Lejos de cualquier frontera, muchos alrededor del mundo han querido e idolatrado al que era el '10' del FC Barcelona, también sus rivales.

Una de las muestras del amor hacia Leo Messi ha sucedido en el primer partido amistoso de la pretemporada de Inter Miami este 2026. Alianza Lima venció al equipo de la MLS por 3 goles a 0 con goles de Paolo Guerrero y Luis Ramos, pero uno de los protagonistas de la noche acabó siendo Alan Cantero. El futbolista argentino, tras el partido, se acercó a Messi para enseñarle su enorme tatuaje en la pierna y pedirle la camiseta al '10' de Las Garzas. Cantero tiene para siempre en la piel la icónica foto de Leo besando la Copa del Mundo en el Lusail Stadium de Qatar, el 18 de diciembre de 2022.

"Es mi ídolo, nunca imaginé que compartiría un momento con él. Lo tengo tatuado y es un sueño. Le dije que lo amo y que es mi inspiración desde chico. Es una locura lo que genera. Estoy muy emocionado", comentó el futbolista tras el encuentro y el abrazo que se pudieron dar.

“No, no se la pedí antes. Cuando terminó el partido, lo saludé, era algo que anhelaba tanto. Tengo una felicidad inmensa, es un orgullo haber compartido la misma cancha. Estoy cumpliendo un sueño. Es un fenómeno, el ídolo de todos” agregó a L1 Max. "Sentí una alegría inmensa de mostrarle mi respeto; su humildad es evidente con todos los jugadores jóvenes".

“Esta camiseta la voy ya tener guardada para siempre. Va a quedar así, vamos a hacer un cuadro. No lo puedo creer, no caigo”, decía el futbolista. “Siempre de chico cuando jugaba con mis amigos decía que era Messi, es la inspiración de todos. Darle un abrazo... No tengo palabras para expresar este momento. Le quiero dar gracias a Alianza, que gracias a ellos pude cumplir uno de mis sueños”.

Tras este partido en Perú, Inter Miami sigue preparando su temporada para revalidar el título de la MLS con una gira por Sudamérica. El conjunto de Javier Mascherano pasará por Colombia para jugar ante el Atlético Nacional (31 de enero) y Barcelona de Guayaquil (7 de febrero).