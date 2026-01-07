Messi cuenta toda la verdad sobre su tratamiento de crecimiento

Leo Messi es el futbolista más importante de la historia del Barça. El argentino lideró la etapa más gloriosa del club al que llegó siendo solo un niño y del que se marchó ya como un hombre, convertido en leyenda absoluta y en el mejor jugador que ha dado jamás el fútbol. Pero su historia pudo tomar un rumbo muy distinto mucho antes de vestir de blaugrana.

Antes de soñar incluso con vestir la camiseta del Barça, Messi estuvo muy cerca de cambiar Newell’s por River Plate, mientras luchaba contra un problema de crecimiento que marcó su infancia. Un tratamiento caro, que le obligaba a tener que hacer viajes interminables por Rosario, y una prueba frustrada en el Monumental forman parte de una verdad que el propio Leo decidió contar en una interesante entrevista con Luzu TV.

Era un tratamiento costoso, entonces Newell's dijo que se iba a hacer cargo y la empresa de mi papá también iba a colaborar y ayudar Leo Messi — Actual jugador de Inter Miami

"En un principio, empecé el tratamiento en Newell's, pero era muy caro. Mi viejo y la empresa de él se hacían cargo de una parte, pero así y todo no alcanzaba para todo el tratamiento. Me acuerdo de que me fui a hacer unos análisis y me descubrieron eso del crecimiento. Fui al médico por Newell's. Ya habían tratado a Manso por lo mismo y empecé ahí. Era un tratamiento costoso, entonces Newell's dijo que se iba a hacer cargo y la empresa de mi papá también iba a colaborar y ayudar", empezó explicando.

Leo Messi, durante su etapa en Newell's siendo un niño / 'X'

Sin embargo, la teoría chocó pronto con la realidad del día a día, marcada por desplazamientos interminables por Rosario y una gestión que acabó agotando la paciencia de su madre. "Nosotros vivíamos en Zona Sur y teníamos que ir hasta la otra punta de Rosario para buscar la plata para el tratamiento. La hacían ir a buscar plata todos los días a mi vieja. Y cuando llegaba le daban, en plata de ese entonces, cinco o diez pesos. A veces iba y le decían: ‘No, no está el tipo que te tiene que dar la plata’", comentó.

Al final no es Newell’s, no tiene nada que ver. Es la persona que estaba justo en ese momento Leo Messi — Actual jugador de Inter Miami

Messi quiso matizar que su malestar nunca fue con el club como institución, sino con una persona concreta encargada del proceso en aquel momento, y explicó también el punto de vista de su madre. "Por eso siempre la ‘calentura’ de mi vieja, entre comillas, con Newell’s. Que al final no es Newell’s, no tiene nada que ver. Es la persona que estaba justo en ese momento. No voy a decir el nombre porque no viene al caso, pero no tiene nada que ver el club con la persona que estaba a cargo. Es contar el lado de la historia de mi vieja también. A veces la gente de Newell's también se enojaba con mi mamá, pero la ‘calentura’ de mi vieja era por eso".

En ese contexto apareció la opción de River Plate, que estuvo muy cerca de cambiar para siempre la historia del fútbol. "Después fui a probarme a River y me dijeron que sí, que me quede y que se iban a hacer cargo del tratamiento, pero que por el pase no podían hacer nada. ‘Tenés que ir vos a sacar el pase a Newell’s y venir para quedarte’. Yo cuando fui a pedir el pase a Newell’s obviamente no me lo daban. Era muy difícil. Ahí se cortó todo. Y después apareció lo del Barcelona", finalizó.