"¿Messi? Más le pegaban y más se levantaba y más te encaraba"

El exdelantero de Inter, Milan, River o Chelsea e internacional con Argentina, Hernán Crespo, habló en una entrevista para los compañeros de Relevo sobre cómo vivió el auge del astro argentino, Leo Messi, cómo fue enfrentarse en él y cómo fue compartir vestuario con él: "Ahí ya lo vi en altísimo nivel, ya era diferente".

En el primer instante en el que Crespo coincidió sobre el pasto con el exazulgrana ya supo que era distinto al resto de jugadores, que iba a "romperla": "Desde el primer entrenamiento. Yo estuve con Lionel en el Mundial 2006 y en la Copa América del 2007 y él venía de romperla en el Mundial Sub-20 de 2005. Nosotros nos enfrentamos contra él estando en el Chelsea, él la rompió, la descosió. Ahí ya lo vi en altísimo nivel, ya era diferente. Sí le faltaba el rodaje. Tengo la '30' amarilla de Messi, la cambiamos en ese partido. Yo ya veía eso, eso se ve, le faltaba el rodaje, vamos al Mundial, la rompe en la Copa América y sólo me quedó disfrutarlo. Se veía que era diferente. No es solamente el talento, que gambeteaba a todos era fácil verlo", confesó el exdelantero en una entrevista para el medio citado anteriormente.

"Él era guapo, guapo de arranque. Lo cagaban a patadas y se levantaba, te la mostraba de vuelta. Hay algo que me hizo acordar... en aquel partido con Polonia, Messi se levanta y se la muestra a Lewandowski. Y tiene la posibilidad de jugar, pero se la mostró y le amagó, lo desafió como en el barrio por todo lo que se había hablado. Eso me hizo acordar durante un entrenamiento en el 2006 durante el Mundial en Alemania", continuó explicando Hernán Crespo.

"Estábamos haciendo un partido y entre Coloccini, Burdisso, Scaloni, Cufré... los defensas que no jugaban... Messi a todos los sacaba a pesear, pero claro, ellos se estaban jugando un Mundial: 'Este pendejo de 18 años, está todo bien, pero le pegaban...'. Más le pegaban y más se levantaba y más te encaraba. Hasta que un momento todos vimos, desde el silencio pero desde la irreverencia futbolística de dármela de vuelta, se ganó el respeto de todos. A partir de ahí, tomando unos mates con los defensores, dijeron: 'Ya está, a este pibe no se le pega más. Es así'", finalizó el exjugador.

Mundial de Qatar 2022

Por último, Hernán Crespo también habló de la sensación de ser, como hincha, campeón del mundo, algo que le quitó "un peso" que tenía, ya que él también tuvo ese sueño como jugador: "Fue algo personalmente, fue algo espectacular. Me decían ¿cuál es tu sueño? Bueno, mi sueño era ser campeón del mundo con Argentina. Siempre lo dije, lo intenté desde adentro y lo intenté como hincha desde afuera. Y lo logramos. Yo me acuerdo del 78', era chiquito, pero me acuerdo del 86', lo que fue el país y sabía de que lograr la Copa del Mundo iba a pasar lo que pasó. Lo que pasó en el país fue espectular, emocionante. Le agradezco a los jugadores, Scaloni y su cuerpo técnico, porque al mismo tiempo me han sacado un peso que yo tenía, yo quería ser campeón del mundo, empecé mi carrera con ese objetivo, quiero que el pueblo argentino viva lo que yo viví con 11 años. Ese boom de alegría y felicidad que solo el fútbol te puede dar a nivel masivo, cumplieron mi sueño sin necesidad de ser protagonista. Yo quería ayudarlo desde mi lugar, pero no tenía el egoísmo", confesó el exdelantero.