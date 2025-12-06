Messi conquista la MLS y engrandece su leyenda: 48 títulos y otro capítulo para la historia

Leo Messi volvió a hacer historia. Después de ganarlo todo con el Barça y Argentina, a sus 38 años quería conquistar la primera MLS para el Inter Miami. Un ambicioso objetivo que cumplió tras liderar a su equipo durante todas las eliminatorias y superar en la final a los Vancouver Whitecaps de su bestia negra, Thomas Müller. Un histórico triunfo que fue también una bonita y merecida despedida para Sergio Busquets y Jordi Alba, que este sábado ponían fin a sus brillantes trayectorias.

El '10' participó en los tres goles de su equipo y pudo arrancarse la espinita de la temporada pasada, cuando cayeron a las primeras de cambio contra Atlanta United. Su leyenda es ahora un poco más inmensa. En su vitrina ya relucen 48 trofeos.

Un dato generaba cierto runrún en la previa del duelo. Thomas Müller, leyenda del Bayern Múnich y estrella del cuadro canadiense, había ganado a Messi en siete de las diez veces que se habían enfrentado. Los menos optimistas pensaron que, de nuevo, el bávaro se impondría al argentino, pese a haber firmado unas eliminatorias excelsas: 8 goles y 4 asistencias en los cuatro duelos contra Nashville; gol y 'hat-trick' de asistencias ante Cincinnati; y otra asistencia frente a New York City. En la final, como no podía ser de otra manera, también volvió a brillar.

Messi, imprescindible

Ocho minutos tardó en frotar la lámpara. Se deshizo de dos jugadores en el centro del campo para poner a correr a Allende, y el centro del ariete acabó dentro de la portería de Vancouver. Ocampo, que firmó un partido para olvidar, se marcó en propia meta al intentar cortar el envío.

Inter Miami celebra el primer gol ante Vancouver Whitecaps en la final de la MLS / AP

La fortuna sonreía a Las Garzas, que con el autogol empezaban a tener el partido de cara. Parecía que podían firmar el segundo, pero se relajaron y terminaron sufriendo hasta el descanso. En el minuto 39, Sabbi desaprovechó una gran oportunidad ante Ríos Novo tras un saque de esquina y, dos minutos después, fue Müller quien puso el miedo en el cuerpo del Inter Miami con un buen cabezazo entrando desde segunda línea. Pese a ello, los canadienses no pudieron equilibrar la balanza antes del segundo tiempo.

Todo estaba abierto para un segundo acto que Messi quiso cerrar temprano. El '10', que subió una marcha, estuvo a punto de ampliar la ventaja con un cabezazo lejano tras un rebote, pero su remate se marchó fuera rozando el poste izquierdo de Takaoka. Sin embargo, fue Ahmed quien golpeó, con la colaboración de un blando Ríos Novo. El portero de Las Garzas pudo hacer más para repeler el disparo del extremo del Vancouver, que acabó entrando en la portería y amenazó con aguar la fiesta en Miami.

De Paul y Allende aprovecharon los regalos del '10'

Con el 1-1, el Inter de Miami quedó completamente aturdido y no recibió el segundo al cabo de un minuto casi por milagro. Un doble poste repelió el zurdazo de Sabbi desde la frontal y, tras un extraño barullo, Ríos Novo salvó sobre la línea el segundo remate a quemarropa. Mascherano no se lo podía creer en la banda: pasaron de casi marcar el 2-1 a evitar el 1-2 en cuestión de segundos.

De Paul celebra el 2-1 ante Vancouver en la final de la MLS / Inter Miami

Cuando el Inter de Miami estaba contra las cuerdas, volvió a aparecer Messi. El ’10’ recuperó un balón en zona sensible, levantó la cabeza y solo necesitó un toque para habilitar a un De Paul que no falló ante Takaoka con un buen remate cruzado. El mago frotaba de nuevo la lámpara y el Chase Stadium recuperaba un motivo para celebrar.

La tensión creció con el 2-1, y Fischer tuvo que mostrar hasta nueve amarillas por distintos motivos. Pese a ello, Inter Miami no perdió el foco: Messi dejó algún detalle más para levantar al estadio antes del éxtasis, y Allende desató la locura en el 90+6' tras otra genialidad del astro argentino. Mascherano explotó de alegría en la banda y el Chase Stadium se vino abajo con el pitido final, como Jordi Alba, que no pudo contener las lágrimas. Inter Miami acababa de ganar la primera MLS de su historia, un triunfo histórico que será recordado para siempre como la despedida del fútbol de dos leyendas: Sergio Busquets y Jordi Alba. Y, de paso, el 48º trofeo de Leo Messi.