Messi, más cerca de sellar su futuro

La historia de Leo Messi e Inter Miami tendrá más temporadas. Las posturas están cada vez más cercanas para firmar la renovación del astro argentino, cuya vinculación con la franquicia de Florida finaliza a finales de este mismo 2025.

De esta forma, tal y como confirma Fabrizio Romano, están perfilando los últimos flecos de una amplicación de contrato vista con buenos ojos por ambas partes, y que permitiría a Messi prolongar su aventura en la MLS, donde aterrizó en verano de 2023 procedente del París Saint-Germain.

Se desconoce cuál sería la duración del nuevo contrato, o la fecha de su anuncio, pero dicha renovación significaría que Messi llegaría en plena forma a la disputa del Mundial 2026, que precisamente organiza Estados Unidos, junto con México y Canadá, y en el que la Argentina defenderá el título conquistado en Qatar 2022. Sería, pues, su sexta participación mundialista. Un hito inédito hasta la fecha - Cristiano suma cinco -.

El Inter Miami siempre manifestó su interés en ampliar el vínculo con el actual capitán de la plantilla, quien ha sido clave en la etapa más exitosa de este 'joven' club. Y es que, semanas después del fichaje de Messi, Las Garzas levantaron su primer título oficial, la Leagues Cup. Un año más tarde hicieron lo propio con el MLS Supporter's Shield.

En su primer curso al completo con el Inter Miami, el ocho veces ganador del Balón de Oro se hizo con el MVP de la MLS, un reconocimiento que está cerca de repetir este año.