Messi celebra la renovación con un nuevo 'show' en los Playoffs

A lo grande. Así celebró Leo Messi su renovación por el Inter Miami en el estreno de los Playoffs de la MLS. Doblete para liderar a los de Mascherano a la victoria en un partido en el que el '10' volvió a demostrar su gran momento de forma.

En un partido lleno de emociones en la previa, con homenaje para Messi por su renovación y también por la consecución de la Bota de Oro en la liga regular, y también para Jordi Alba, quien saltó al campo acompañado por sus tres hijos para recibir un caluroso y sentido aplauso después de anunciar su retirada hace unas semanas.

La alegría y las emociones se trasladaron de inmediato al terreno de juego, con un inicio brillante del Inter Miami que vio como Messi abrió el marcador culminando de cabeza una gran triangulación con Luis Suárez.

Fuegos artificiales y alegría desbordada en Miami que cerca estuvo de serlo por partida doble en la primera mitad, pero Suárez no acertó en las dos ocasiones claras que tuvo en sus botas.

Fue mejorando Nashville sobre todo a partir del descanso, pero cuando más parejo parecía el partido, una jugada iniciada por Messi acabó con un centro certero de Ian Fray acabó con el remate inapelable de Teo Allende, que puso el 2-0 en el marcador dejando visto para sentencia el partido. La resistencia de Nashville acabó cayendo por completo con el gol de Allende y pese a tener varias opciones de cerrar el partido, no fue hasta el descuento, con un error grosero del portero, cuando Messi aprovechó para sellar el 3-0.

El partido estaba ya visto para sentencia, pero el alemán Mukhtar quiso dejar su sello en el partido con un golazo de falta en el último suspiro que solo sirvió para no dejar a los suyos en blanco.

Victoria y primer punto para un Inter Miami que en la madrugada del próximo domingo (00:30 horas CET) buscará cerrar la serie en Nashville y evitar tener que jugar un decisivo partido en Miami. Los cuartos de final, a un solo paso.