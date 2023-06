Messi se 'autorregala' el gol más rápido de su carrera con una exhibición ante Australia

El astro argentino logró el gol más rápido de su carrera en la victoria de Argentina (2-0), días antes de su cumpleaños Abrió el marcador en solo 79 segundos y fue indiscutiblemente el mejor del amistoso que se disputó en Pekín

Leo Messi cumplirá 36 años el próximo 24 de junio y para celebrarlo se ha adelantado un 'regalo' en la victoria del amistoso entre Argentina y Australia (2-0). El astro argentino ha sido indiscutiblemente el mejor de un duelo en el que ha firmado el gol más rápido de su carrera: ha tardado solo 79 segundos en abrir el marcador.

No era un día cualquiera para Messi. El ex del Barça llegaba al Worker's Stadium de Pekín con la misión de deleitar a todos aquellos que se acercaban al estadio con el simple motivo de verle jugar en directo. Y no ha defraudado a nadie. Nada más llegar, no ha pasado desapercibido. El '10' ha aparecido con un termo para cebar mate que lucía grabado el escudo del FC Barcelona.

Pasión por Messi en China | Twitter

La vigente campeona del mundo ha conseguido una plácida victoria ante Australia (2-0) en la que Messi ha levantado a todos los presentes con un espectacular golazo en el segundo 79 de partido, el gol más rápido de su extensa carrera deportiva.

Messi recorrió con el balón el borde del área rival de derecha a izquierda, esquivando a todos los defensas que le cerraban el paso, para lanzar un 'zurdazo' inapelable directo a la escuadra de la portería que defendía Mathew Ryan. Germán Pezzella cerró el tirunfo con un tanto en el minuto 68 del duelo, a pase de Rodrigo De Paul.

Leo Messi celebra su golazo a Australia | Agencias

Sin duda, Messi ha sido el mejor jugador del choque. El '10', capitán de la albiceleste, ha sido el que más remates ha completado (5), más duelos ha ganado (9 de 12) y más regates ha firmado (5 de 6). Todo eso, a escasos días de cumplir 36 años. Su exhibición ante Australia ha sido un increíble regalo para los asistentes al partido y un particular 'autorregalo' para celebrar su cumpleaños, el próximo 24 de junio.