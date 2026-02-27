Messi aparece y marca la diferencia para Inter Miami en Puerto Rico

El astro argentino Lionel Messi anotó un penalti en el minuto 69 y le dio este jueves la victoria por 2-1 al Inter Miami CF sobre el Independiente del Valle en un amistoso disputado en el estadio Estadio Juan Ramón Loubriel, ante unos 20.000 aficionados. Tras casi una hora de retraso, ambos equipos saltaron al campo en Bayamón, desatando la emoción en el principal escenario futbolístico de la isla.

El técnico argentino Javier Mascherano sorprendió al no incluir de inicio a Messi en el once titular, lo que generó cierta expectación en las gradas. Sí fue titular el joven español Santiago Morales, de 19 años, quien abrió el marcador en el minuto 15 tras un pase largo del uruguayo Luis Suárez. Morales eludió al defensor y al portero Guido Villar para firmar el 1-0.

Reacción inmediata y partido intenso

La alegría duró poco. Un minuto después, el ecuatoriano Patrik Mercado empató con un zurdazo al poste derecho que el arquero Rocco Ríos Novo no pudo contener. El encuentro ganó intensidad y contacto físico. En el 37, Suárez estuvo cerca del segundo con un potente tiro libre que Villar logró desviar con una gran intervención, aunque cayó con fuerza y tuvo que ser sustituido por Miguel Peralta. Mientras el guardameta era atendido, Messi comenzó a calentar, provocando la ovación del público. Sin embargo, su ingreso no se produjo hasta el inicio del segundo tiempo.

En el minuto 62, Independiente del Valle tuvo dos claras ocasiones para adelantarse, pero Ríos Novo respondió con solvencia. Siete minutos más tarde llegó el momento esperado: penalti para Inter Miami y Messi al balón. El argentino no falló desde los once metros y desató la celebración masiva en Bayamón.

Los próximos retos

Antes de este duelo, Inter Miami había disputado tres amistosos de pretemporada: derrota 3-0 ante Alianza Lima, triunfo 2-1 frente a Atlético Nacional y empate 2-2 contra Barcelona SC. No obstante, su último compromiso oficial no fue positivo: el pasado sábado cayó 3-0 ante Los Angeles FC en la primera jornada de la Major League Soccer, torneo en el que defiende el título.

Por su parte, Independiente del Valle inició con buen pie la temporada 2026 tras vencer 2-0 a Guayaquil City FC en el arranque de la liga ecuatoriana y volverá a competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde será uno de los cabezas de serie.