Messi se acuerda del Barça en su despedida con Argentina: "Tengo el cariño"

Leo Messi es eterno. Tras el triunfo de la Selección Argentina ante Venezuela en el Monumental, igualó un récord histórico del ecuatoriano Iván Hurtado y se convirtió en el futbolista con más partidos disputados en las Eliminatorias de Clasificación para los Mundiales.

72 encuentros se apunta el astro argentino. Con un balance de lo más positivo: 40 victorias, 20 empates y 12 derrotas. Eso sí, no viajará a Ecuador - decisión consensuada con el cuerpo técnico - y, por ende, no dejará atrás a Hurtado: "No viaja a Ecuador. Hizo un desgaste grande y merece descansar", ratificó Lionel Scaloni.

Messi, tras su primera despedida en Argentina: "Siempre soñé terminar de esta manera" / Agencias

Con su doblete a la Vinotinto logró continuar aumentando su renta goleadora - siendo el máximo artillero del certamen - en la historia de las Eliminatorias con 36 tantos. Para 'colmo', superó a Luis Díaz como pichichi de la presente edición con ocho, hito que ha ido llevando a cabo desde Sudáfrica 2010.

Un 3-0 que fue el cierre perfecto de una bonita historia de amor que empezó hace 20 años ante Perú. 80.000 personas se entregaron en cuerpo y alma a una Pulga que ofreció su enésimo recital futbolístico.

Recital

A los 39 minutos de encuentro, la Araña controló un preciso envío de Paredes en el área y, en lugar de terminar jugada, engañó a la zaga venezolana y se la cedió a Messi, que picó el balón para poner el 1-0. "Que de la mano de Leo Messi, toda la vuelta vamos a dar", cantó la hinchada. En la segunda mitad, contribuó en el segunto tanto, sacando rápido un tiro libre que remató al fondo de la red Lautaro, asistido por Nico González.Poco después, tras una conexión con Thiago Almada, raseó el cuero para poner el definitivo 3-0.

Argentina's Lionel Messi, center, celebrates with Julian Alvarez after scoring his side's opening goal against Venezuela during a World Cup 2026 qualifying soccer match at the Monumental stadium in Buenos Aires, Argentina, Thursday, Sept. 4, 2025. (AP Photo/Natacha Pisarenko) / Associated Press/LaPresse / LAP

A Messi, eso sí, se le vio más emotivo de lo habitual. La ocasión lo mereció: fue la última vez que vistió en su país la camiseta con la que conquistó dos Copa América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024), la Finalissima 2022. y, sobre todo, el Mundial de Qatar 2022. Y dejó su participación en el Mundial venidero en el aire: "Lo dije después del Mundial pasado: por edad, lo más lógico es que no llegue. Ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero es día a día, partido a partido".

Leo Messi celebra uno de sus goles en el Argentina-Venezuela de las eliminatorias del Mundial 2026 / EFE

Orgulloso

"Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé", aseguró a los micrófonos de 'TyC Sports' tras el triunfo albiceleste. Y articuló unas palabras que, probablemente, emocionaron a más de un aficionado culé: "Por muchos años tuve cariño en Barcelona... y lo tengo".

"Mi sueño era tenerlo aquí, en mi país, con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas pero me quedo con todo lo bueno, con el grupo que lo intentó y no consiguió consagrarse. Se me dio a mí y a algunos de esa camada", concluyó orgulloso.