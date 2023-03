Los meses más duros de Ibrahimovic en lo personal

"En Holanda era mi único amigo. Te amo", dijo el jugador sueco tras el fallecimiento de Thijs Slegers, que fue jefe de prensa del PSV y murió de una forma grave de leucemia Hace casi un año perdía también a su amigo y representante Mino Raiola a los 54 años tras meses de lucha contra una enfermedad pulmonar

Malos tiempos para Ibrahimovic, que aunque haya vuelto a jugar y recientemente recibiera la buena noticia de su convocatoria en la selección de Suecia, ha perdido a un amigo, el periodista Thijs Slegers, fallecido ayer. "En Holanda era mi único amigo. Te amo", dijo el jugador sueco.

Otra dolorosa perdida para el delantero sueco, que hace casi un año perdía también a su amigo y representante Mino Raiola a los 54 años tras meses de lucha contra una enfermedad pulmonar.

Thijs Slegers era el jefe de prensa del PSV y murió de una forma grave de leucemia. Fue un gran amigo de Zlatan Ibrahimovic ya que lo ayudó mucho durante su etapa en Holanda. No hace mucho, de hecho, Zlatan Ibrahimovic mantuvo una conversación por los micrófonos de ESPN con Slegers. El momento fue muy emotivo y el delantero sueco también reveló que solo estaba ahí para su amigo.

Estas son las palabras de Ibra en el enlace del pasado febrero: "Thijs era mi único amigo cuando no tenía a nadie en Holanda. Hacíamos cosas juntos, jugábamos al tenis. Me ayudó mucho y me dio mucho apoyo, fue mi primer paso en la carrera".