El mercado vuelve a conectar a Barça, City y PSG: Rodri y Ferran Torres son los siguientes

El mercado puede volver a estrechar los vínculos entre Barça, Manchester City y PSG. Y, además, este verano tiene pinta que lo hará por partida doble. Rodri tiene cada vez más pinta de convertirse en jugador azulgrana y Barça y Manchester City ya han empezado a negociar por el centrocampista en una operación puede superar los 50 millones de euros.

En paralelo, Ferran Torres está más cerca que nunca de convertirse en jugador del PSG. El delantero azulgrana ya tiene un acuerdo con el club parisino y Barça y PSG han comenzado también a negociar las condiciones del traspaso, que podría moverse en una horquilla de 50-55 millones de euros.

Dos operaciones que, de concretarse, volverían a conectar tres clubes que llevan años compartiendo jugadores. Rodri llegaría al Barça después de convertirse en una de las grandes estrellas del City y Ferran pondría rumbo a París después de haber hecho precisamente el trayecto contrario, del Manchester City al Barça.

Y no sería una casualidad. La relación entre estos tres gigantes europeos cuenta ya con una historia considerable, en buena medida por los años de Guardiola al frente del Manchester City y por la actual presencia de Luis Enrique en el banquillo del PSG.

El enlace entre City y Barça

Si Rodri termina fichando por el Barça, serán siete los jugadores que hayan pasado del Manchester City al club azulgrana: Denis Suárez, Sergio Agüero, Eric Garcia, Ferran Torres, İlkay Gündogan, João Cancelo y el propio Rodri.

El primero fue Denis Suárez (2,5 millones de euros). El gallego llegó al Barça en 2013 procedente del City, aunque su caso tiene una particularidad, ya que se incorporó inicialmente al Barça Atlètic y no directamente al primer equipo. Posteriormente sí llegó a jugar con el conjunto azulgrana.

Sergio 'Kun' Agüero: Del Manchester City al Barça en 2021 / EFE/AFP/FCB

Después llegó una sucesión de futbolistas con mucho más peso en el primer equipo. Agüero aterrizó en 2021 (libre) tras una década en Manchester. Ese mismo verano llegó Eric Garcia (libre), formado además en La Masia antes de marcharse al City. En enero de 2022 fue el turno de Ferran Torres (55 millones), mientras que en 2023 llegaron Gündogan (libre) y Cancelo (cesión).

La conexión entre París y Barcelona

Por su parte, la conexión Barça-PSG es incluso más larga. Doce futbolistas han pasado por las dos entidades si se contabilizan todos los jugadores que pertenecieron a sus estructuras. La lista la forman Frédéric Déhu, Mikel Arteta, Juan Pablo Sorín, Maxwell, Kays Ruiz, Neymar, Xavi Simons, Rafinha Alcántara, Leo Messi, Arnau Tenas, Ousmane Dembélé y Dro Fernández.

Pero aquí hay varias historias diferentes. Déhu jugó en el primer equipo del Barça antes de fichar por el PSG (6 millones). También hicieron directamente ese camino Maxwell (3,5 millones), Neymar (222 millones), Rafinha (libre), Messi (libre) y Dembélé (50 millones). A ellos se suma Dro Fernández, que abandonó el Barça en enero de 2026 (unos 8 millones) después de disputar cinco partidos oficiales con el primer equipo azulgrana.

Dro celebra el título de campeón con el PSG / FIRAS ABDULLAH / EFE

Otros nombres de la lista no llegaron a debutar oficialmente con el primer equipo del Barça. Es el caso de Mikel Arteta, Kays Ruiz, Xavi Simons y Arnau Tenas, que pasaron por las categorías inferiores azulgranas antes de continuar sus carreras en París.

Y ahora aparece Ferran Torres. El valenciano puede convertirse en el octavo jugador que pasa directamente del primer equipo del Barça al PSG si finalmente se completa la operación (50-55 millones). Ferran, además, cerraría un círculo muy particular. Llegó al Barça desde el Manchester City y ahora puede marcharse al PSG, conectando en su trayectoria a los tres clubes protagonistas de esta historia.

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Así, el mercado de verano puede volver a estrechar los lazos entre Barça, Manchester City y PSG, con Rodri y Ferran Torres como protagonistas de dos operaciones que cruzan de nuevo los caminos de los tres clubes. Una conexión que, lejos de ser puntual, sigue creciendo con el paso de los años y que este verano puede escribir un nuevo capítulo.