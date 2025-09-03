El mercado loco del equipo de Vinicius: 33 fichajes en su regreso a Primera

Mucho movimiento ha habido este verano en las oficinas del Futebol Clube de Alverca, el club portugués de la Primeira Liga que resulta ser también el primer proyecto empresarial de Vinicius Jr. en el mundo del fútbol.

En total, el equipo propiedad del futbolista del Real Madrid ha fichado este verano hasta 33 futbolistas de 14 nacionalidades diferentes, la mayoría libres o cedidos. Entre los nombres más destacados se encuentran Sergi Gómez, Steven Baseya, Lincoln, Chiquinho, Stéphane Diarra o Nabil Touaizi.

El primero, central catalán ex el Espanyol, se formó en La Masía y ha pasado por las filas de otros equipos de LaLiga como Celta o Sevilla. A sus 33 años, es su primera experiencia internacional.

El murciano Touaizi, intenacional con las categorías inferiores de España y Marruecos, ha estado en las canteras de Valencia CF, Manchester Citym Espanyol y Atlético de Madrid.

Entre otros movimientos del Alverca procedentes de España se destacan el del delantero serbio Marko Milovanovic, cedido por el Almería, y el del centrocampista almeriense Tomás Mendes, que llega procedente del Alavés.

El club también ha abierto las puertas de Europa a promesas de latinoamericanas, como el centrocampista colombiano Gian Cabezas o el central internacional hondureño Julián Martínez.

El Alverca ha regresado esta temporada a primera tras 21 años de ausencia, pero no ha tenido un inicio idílico. Tras las cuatro primeras jornadas ligueras, el club no conoce la victoria y acumula un balance de tres derrotas (Moreirense, Braga y Benfica) y un empate contra el Estrela Amadora.

Apoyo de Vinicius

El pasado 31 de agosto, el Alverca recibió en casa al Benfica, con el que perdió por 1-2, partido que contó con el apoyo en las gradas de Vinícius, que se convirtió en el atractivo del encuentro y se tomó fotos con decenas de seguidores.

Se trataba, de hecho, de la titularidad de Julián Martínez, sensación y futura promesa de su país a sus 21 años.