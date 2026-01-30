El mercado del fútbol se desboca y marca un récord histórico en 2025

La FIFA ha puesto cifras al mercado de traspasos y el dato es de los que da vértigo. Según el Global Transfer Report, en 2025 se registraron 86.158 traspasos internacionales de jugadores y jugadoras en fútbol profesional y amateur, un máximo histórico que confirma la aceleración global del negocio y de la movilidad en el deporte rey.

Panorama global

El otro gran hito llegó por el lado del dinero. El gasto en costes de traspaso del fútbol profesional masculino alcanzó los 13.080 millones de dólares, la cifra más alta hasta la fecha y la primera que supera la barrera de los 10.000 millones.

La FIFA destaca que el salto fue de más del 50% respecto a 2024 y un 35,6% por encima del récord anterior, fijado en 2023. En términos agregados, la organización sitúa el total en el entorno de los 13,1 mil millones, una señal de que el mercado volvió a inflarse tanto por las grandes ligas como por operaciones de menor escala.

Inglaterra y Brasil, polos del mercado

El informe vuelve a situar a Inglaterra como el gran motor financiero. Los clubes británicos fueron los que más gastaron y también los que más ingresaron por ventas o cesiones, con 3.820 millones de dólares de desembolso y 1.770 millones de ingresos. En volumen puro de operaciones, el liderazgo fue brasileño. Los clubes de Brasil encabezaron el conteo al fichar a 1.190 futbolistas y vender o ceder a otros 1.005.

La expansión no se limita a las ligas dominantes. El número de clubes que invirtieron en fichajes siguió creciendo hasta los 1.214, mientras que 1.495 entidades recibieron algún ingreso por traspasar al menos a un jugador, el registro más alto de la serie.

El salto del fútbol femenino

Por su parte, el fútbol femenino mantuvo la línea ascendente y volvió a batir marcas. En 2025 se contabilizaron 2.440 traspasos internacionales de jugadoras profesionales, un 6,3% más que el año anterior, y el gasto total alcanzó los 28,6 millones de dólares, un incremento superior al 80% respecto a 2024. En ese circuito participaron 756 clubes, un 8,3% más, con 135 que invirtieron en al menos un fichaje y 155 que recibieron indemnizaciones por ventas o cesiones, ambas cifras al alza.

También el fútbol no profesional aumentó sus números. La FIFA registró 59.162 traspasos internacionales de jugadores aficionados, un 9,4% más que en 2024, con participación de 209 de las 211 federaciones miembro. Alemania volvió a ser el principal destino de contrataciones amateur, con 7.041 incorporaciones.

Una plataforma para leer el mercado

El Global Transfer Report llega acompañado de un sitio web interactivo que permite explorar estadísticas y tendencias por federaciones, confederaciones y clubes, además de desglosar tipos de traspaso, perfiles de jugadores y características contractuales. Por primera vez, el informe incorpora una sección específica sobre las pruebas que realizan los clubes, periodos cortos de entrenamiento que sirven para evaluar al jugador y al equipo antes de una posible incorporación. Asimismo, la herramienta permite filtrar por federaciones y seguir los principales flujos de entrada y salida.

Por su parte, la FIFA ha avanzado que a principios de febrero publicará un nuevo informe centrado en los traspasos firmados en el mercado de enero, una fotografía clave para medir si el ritmo récord de 2025 se traslada al primer gran termómetro de 2026.