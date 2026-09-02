El mercado de fichajes todavía no ha terminado: Arabia y Turquía amenazan a LaLiga

El mercado de fichajes bajó el telón este martes por todo lo alto con hasta 26 fichajes en LaLiga y con grandes bombazos en la Premier como el fichaje de Enzo Fernández por el Manchester City. Sin embargo, pese a que la conclusión de la ventana de transferencias puede parecer un alivio para los directores deportivos, todavía hay varios peligros acechando.

Se llaman, especialmente, Arabia Saudí y Turquía. Pero no son los únicos. Las ligas de dichos países todavía están a tiempo de fortalecer sus equipos y, por lo tanto, podrían 'robar' jugadores de plantillas europeas a priori cerradas.

De hecho, equipos como el Dépor tuvieron que realizar un esfuerzo de última hora para cerrar fichajes como el de Marc Casadó, con un Barça que parecía tener la sartén por el mango sin tener prisa por vender al haber equipos turcos interesados en su fichaje.

En ese sentido, LaLiga no se caracteriza por ser una competición potente en el aspecto económico, con muchos clubes obligados a vender a sus estrellas para poder inscribir a los nuevos fichajes o simplemente para cuadrar cuentas. Incluso hay veces que, sin esa necesidad de vender, se ven obligados a aceptar ofertas que pueden impulsar al club a cambio de la pérdida de talento.

¿Qué mercados siguen abiertos?

En todo ese contexto, hacemos repaso de las ligas que todavía mantienen abierto el periodo de transferencias. Desde algunas menos potentes, hasta competiciones suculentas. Los próximos mercados en cerrar serán los de Países Bajos, Dinamarca y Noruega, que bajan la persiana este miércoles, un día más tarde; mientras que Austria, Hungría o Bélgica tienen tiempo para fichar hasta el jueves por la noche.

Y en el caso de las ligas más temidas por el Viejo Continente, Turquía cierra su mercado el próximo viernes 4 de septiembre a las 23:59 hora española y Arabia Saudí hace lo propio el domingo 6 de septiembre a las 23:59 hora española. Sorprende el caso de la Liga de Portugal, que también echa el cierre a la 1 de la mañana del domingo.

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Finalmente, existen competiciones que retrasan todavía más su periodo de transferencias, como México (12 de septiembre), Grecia (15 de septiembre), Marruecos (16 de septiembre), Brasil (12 de septiembre) o Japón (16 de septiembre).