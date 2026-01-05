Mercado de fichajes, hoy 5 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

En directo
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Semenyo, fichaje cerrado
Antoine Semenyo será jugador del Manchester City en las próximas horas, tal como asegura el periodista Ben Jacobs. El Bournemouth espera que el traspaso "se formalice en las próximas 48 horas". La cantidad del traspaso será cercana a los 75 millones de euros que figuran en la cláusula de rescisión. Otro extremo explosivo y con gol para Guardiola.
