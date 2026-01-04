Mercado de fichajes, hoy 4 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Jesús Rodríguez, la 'perla' de Cesc

El extremo español volvió a hacer un gran partido en la victoria del Como sobre el Unidese y, poco a poco, se está ganando un nombre en el panorama internacional. "Es especial, entiendo por qué había equipos de la Premier League y grandes entrenadores que lo buscaban. Pero convencí a su agente para que lo trajera", comentó su entrenador, Cesc Fàbregas.