Mercado de fichajes, hoy 4 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Jesús Rodríguez, la 'perla' de Cesc
El extremo español volvió a hacer un gran partido en la victoria del Como sobre el Unidese y, poco a poco, se está ganando un nombre en el panorama internacional. "Es especial, entiendo por qué había equipos de la Premier League y grandes entrenadores que lo buscaban. Pero convencí a su agente para que lo trajera", comentó su entrenador, Cesc Fàbregas.
