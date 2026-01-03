En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 3 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
El Chelsea prepara otra millonada
Los 'blues' están dispuestos a tirar la casa por la ventana para tener definitvamente un proyecto solido. El nombre que suena en Londres es Morgan Rogers, futbolista del Aston Villa que encandila a toda Europa. Se habla de una operación cercana a los 150 millones de euros. Todo dependerá también de lo que quiera el nuevo entrenador tras la marcha de Maresca.
Sergio Ramos, descartado por el Niza
Habían sonado varios rumores de un posible fichaje de Sergio Ramos por el Niza, que sigue en caída libre en la Ligue 1. Sin embargo, el propio presidente cerró las puertas al defensa español en la televisión francesa. "No sé si hemos estado en contacto, quizás en algún momento, pero no, Ramos no está en nuestra lista. Si lo estuviera, no te lo diría, pero tal y como están las cosas, no está. Me siento bastante cómodo con eso", reconoció.
