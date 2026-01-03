Mercado de fichajes, hoy 3 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Sergio Ramos, descartado por el Niza

Habían sonado varios rumores de un posible fichaje de Sergio Ramos por el Niza, que sigue en caída libre en la Ligue 1. Sin embargo, el propio presidente cerró las puertas al defensa español en la televisión francesa. "No sé si hemos estado en contacto, quizás en algún momento, pero no, Ramos no está en nuestra lista. Si lo estuviera, no te lo diría, pero tal y como están las cosas, no está. Me siento bastante cómodo con eso", reconoció.