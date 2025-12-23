Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GuehiRaphinhaTebasManolo GonzálezRafinhaFenerbahçe - Barça horarioDerechos LigaJoel ParraAlcaraz FerreroDónde ver Copa ÁfricaCelebración LamineClasificación LaLigaLesión IsakGordo Loteria NavidadComprobar Lotería NavidadTerminación cuarto premio LoteríaLesión PedriAnder BasurtoMercado de FichajesCopa África hoyManolo LamaRally Dakar 2026Gonzalos BernardosSeguridad SocialAndreu Martínez
instagramlinkedin
En directo

En directo

MERCADO DE FICHAJES

Mercado de fichajes, hoy 23 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa

Dovbyk, jugador de la Roma

Dovbyk, jugador de la Roma / ASRoma

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL