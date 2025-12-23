En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 23 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
El PSG valora un contrato vitalicio para Luis Enrique
Según informa Diario AS, el club parisino estaría valorando la opción de ofrecer un contrato de 'por vida' al técnico asturiano. La confianza de la cúpula del PSG es tal con Luis Enrique que están dispuestos a ofrecerle un vínculo de larga duración para reforzar su estatus en el equipo.
Ruben Neves, en la mira del United
El Manchester United está monitoreando la opción de Ruben Neves como posible fichaje para el mes de enero. Desde que se marchase rumbo a Arabia en 2023, el internacional portugués ha estado en la órbita de varios clubes, entre ellos los 'red devils' que podrían reactivar la opción en el mercado de invierno para reforzar su centro del campo.
Según avanzan desde Inglaterra, el club saudí estaría dispuesto a escuchar ofertas por valor de 15 millones de libras.
Sancho, ¿fichaje de invierno?
Son muchos los clubes que están siguiendo la situación del extremo del Manchester United, cedido en el Aston Villa. A pesar de que el club inglés quiere retenerlo hasta final de temporada, el United no quiere que se devalúe su valor sin jugar y estaría escuchando ofertas del Como, del Borussia Dortmund y del Mónaco.
Dovbyk no cuenta para la Roma
El delantero que despuntó en el Girona, ahora en la Roma, no cuenta para Gian Piero Gasperini para lo que resta de temporada. El ariete ucraniano ha sido ofrecido al Everton, al Sunderland y al West Ham en los últimos días y podría poner rumbo a Inglaterra este mismo invierno para poner fin a una decepcionante y efímera etapa en Italia.
Muuuuy buenos días a todos. Un día más les traemos todas las novedades respecto al mercado de fichajes, tanto nacional como internacional. ¿Les traerá Papa Noel los regalos que quieren a los entrenadores? ¿Quién se comerá el carbón? Venga, arrancamos.
- Manolo Lama, sobre Lamine Yamal: 'Si lo que ha hecho lo hace Vinicius, hoy le pegamos
- El Bayern tiene a un nuevo Kimmich: 'Es el jugador más rápido que he visto en mi vida
- El central que más gusta a Deco
- Álvaro Cortés, un argumento sólido para no fichar un central
- Flick quiere fichar un defensa, pero las opciones por ahora no convencen al Barça
- El pastel televisivo de los equipos de Primera sufre un recorte
- Comprobar Lotería de Navidad 2025, última hora en directo: números premiados y lista de pedrea
- Rosell conoció a Negreria, pero da 5 motivos para desmontar el caso