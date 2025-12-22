En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 22 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Ruben Neves, opción para el United
El Manchester United está monitoreando la opción de Ruben Neves como posible fichaje para el mes de enero. Desde que se marchase rumbo a Arabia en 2023, el internacional portugués ha estado en la órbita de varios clubes, entre ellos los 'red devils' que podrían reactivar la opción en el mercado de invierno para reforzar su centro del campo.
Joshua Zirkzee, rumbo a la Roma
El delantero del Manchester United está a un paso de abandonar Old Trafford para poner rumbo a la Roma. El club italiano ha avanzado el acuerdo personal con el jugador en los últimos días y todo dependerá de los tiempos del United, que tiene muchos jugadores lesionados o en la Copa África.
Guerra por Semenyo
Antoine Semenyo será uno de los protagonistas del mercado de fichajes invernal. El jugador del Bournemouth, estrella del equipo de Iraola, decidirá su futuro próximamente mientras se libra una batalla a tres bandas entre Liverpool, Manchester City y Manchester United por el jugador. La cláusula de 65 millones de libras, como informa Fabrizio Romano, expira el 10 de enero.
Buenos días a todos y a todas, lectores y lectoras de SPORT. Este lunes 22 de diciembre, día en el que se celebra el sorteo de la Lotería Nacional en España, les acercaremos todas las novedades respecto al mercado de fichajes nacional e internacional del mundo del fútbol. No se lo pierdan.
