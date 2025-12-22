Mercado de fichajes, hoy 22 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Ruben Neves, opción para el United

El Manchester United está monitoreando la opción de Ruben Neves como posible fichaje para el mes de enero. Desde que se marchase rumbo a Arabia en 2023, el internacional portugués ha estado en la órbita de varios clubes, entre ellos los 'red devils' que podrían reactivar la opción en el mercado de invierno para reforzar su centro del campo.