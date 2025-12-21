En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 21 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Thiago Silva ya es jugador del Porto
El defensa brasileño vuelve a Europa para unirse al Porto hasta final de temporada. El contrato contempla una ampliación de un año y será clave la disputa del Mundial 2026 para concoer su futuro. Uno de los movimientos del mercado invernal, sin duda alguna.
Theo Hernández rompe su silencio
El defensa francés ha hablado por primera vez tras su marcha del Milan. En una interesante entrevista en 'La Gazzetta dello Sport', Theo se ha sincerado sobre su salida y ha atacado a la directiva del club rossoneri: "Merecía un mejor trato. No me lo esperaba. Algunos compañeros me presionaron para que me quedara, pero cuando un entrenador te llama y te dice 'si te quedas aquí te cortamos del equipo', ¿qué puedo hacer? Busco otra cosa".
Muy buenos días a todos y a todas, lectores y lectoras de SPORT. Este domingo 21 de diciembre, un día más, les traremos todas las novedades sobre el mercado de fichajes nacional e internacional. No se lo pierdan...
- Lesión Pedri: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça
- Real Madrid - Sevilla, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Sevilla
- Ni Messi ni Cristiano Ronaldo: Tomás Roncero desvela quién es el mejor jugador del mundo que ha visto
- Flick descarta a Pedri por lesión: 'No estoy contento
- Alexis Sánchez: 'Messi y Neymar no me creían
- Lío Vinicius: se quita la foto del Madrid y lanza un mensaje tras los pitos del Bernabéu
- Carlos Santos, primer entrenador de Alcaraz, sobre la separación con Ferrero: 'Me pasó lo mismo con el padre