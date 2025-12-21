Mercado de fichajes, hoy 21 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Theo Hernández rompe su silencio

El defensa francés ha hablado por primera vez tras su marcha del Milan. En una interesante entrevista en 'La Gazzetta dello Sport', Theo se ha sincerado sobre su salida y ha atacado a la directiva del club rossoneri: "Merecía un mejor trato. No me lo esperaba. Algunos compañeros me presionaron para que me quedara, pero cuando un entrenador te llama y te dice 'si te quedas aquí te cortamos del equipo', ¿qué puedo hacer? Busco otra cosa".