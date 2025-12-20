Mercado de fichajes, hoy 20 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

La FIFA sanciona al Al Nassr

El equipo de Joao Félix, Cristiano, Íñigo Martínez, entre otros, ha sido sancionado sin fichar por la FIFA. El organismo ha hecho público el castigo al club saudí sin especificar los motivos ni la duración de la sanción, aunque con el mensaje claro de que no podrán inscribir jugadores "hasta su levantamiento".

No es la primera vez que el club saudí es casitgado, como ocurrió en 2023, aunque en esa ocasión el caso fue resuelto con un pago de una multa de dos millones de euros.