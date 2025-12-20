En directo
Mercado de fichajes, hoy 20 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Niclas Füllkrug, rumbo al Milan
El delantero del West Ham pondrá rumbo a Italia para unirse al Milan este invierno. Será una cesión con opción de compra no obligatoria que rondará los 15 millones de euros, un refuerzo de altura para el cuadro rossoneri para la segunda mitad de la temporada.
La FIFA sanciona al Al Nassr
El equipo de Joao Félix, Cristiano, Íñigo Martínez, entre otros, ha sido sancionado sin fichar por la FIFA. El organismo ha hecho público el castigo al club saudí sin especificar los motivos ni la duración de la sanción, aunque con el mensaje claro de que no podrán inscribir jugadores "hasta su levantamiento".
No es la primera vez que el club saudí es casitgado, como ocurrió en 2023, aunque en esa ocasión el caso fue resuelto con un pago de una multa de dos millones de euros.
Buenos días a todos, lectores de SPORT. Este sábado 20 de diciembre les acercaremos todas las novedades que ocurran en el mercado de fichajes nacional e internacional. No se las pierdan.
