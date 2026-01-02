Mercado de fichajes, hoy 2 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Semenyo, a un paso del City

El conjunto 'cityzen' está muy cerca de cerrar el fichaje de Antoine Semenyo, extremo del Bournemouth que enamora a Guardiola. El jugador ghanés es una mezcla de físico, potencia y velocidad, con capacidad para generar ocasiones de manera constante. Se habla de una cantidad de traspaso de alrededor de 75 millones de euros.