Mercado de fichajes, hoy 2 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

James, tentado por Pumas

De acuerdo con la información de Pipe Sierra, Efraín Juárez y Pumas entablaron una primera conversación con James Rodríguez y su entorno para evaluar las posibilidades de su fichaje. Está previsto que en los próximos días envíen la primera propuesta formal a un colombiano que acaba contrato con Club León el 31 de diciembre.

Unas negociaciones que suceden a la vez que la Directiva de Universidad Nacional notificase que, tanto Miguel Mejía Barón como Eduardo Saracho, dejaban sus puestos en la institución y no continuaban más al frente del proyecto.