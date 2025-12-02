En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 2 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
James, tentado por Pumas
De acuerdo con la información de Pipe Sierra, Efraín Juárez y Pumas entablaron una primera conversación con James Rodríguez y su entorno para evaluar las posibilidades de su fichaje. Está previsto que en los próximos días envíen la primera propuesta formal a un colombiano que acaba contrato con Club León el 31 de diciembre.
Unas negociaciones que suceden a la vez que la Directiva de Universidad Nacional notificase que, tanto Miguel Mejía Barón como Eduardo Saracho, dejaban sus puestos en la institución y no continuaban más al frente del proyecto.
Trafford, una 'patata caliente' para Pep
James Trafford volvió al club que le vio dar sus primeros pasos como futbolista tras brillar con luz propia en el Burnley. La posterior llegada de Gianluigi Donnarumma, que venía de ser clave en la consecución de la Champions en París, le cerró todas las puertas. Según 'Daily Mail¡, el Manchester City habría puesto a dos de sus guardametas en el mercado invernal: Stefan Ortega y el propio James Trafford.
La entidad 'skyblue' invirtió ni más ni menos que 31 millones de euros en un arquero que llegó a las inferiores del club en 2015 y llegó a estar en el punto de mira del Newcastle. El inglés tiene como objetivo estar en el Mundial, pero necesita sumar minutos para ser citado por Thomas Tuchel.
- Maldini se ofusca con el Real Madrid y sentencia el posible penalti a Rodrygo
- Araujo pide un tiempo al Barça
- Schlotterbeck, decisión final: en Alemania ya lo dan por hecho
- Lamine Yamal: 'Me gusta ser una estrella
- Gavi se deja ver en el último entrenamiento
- El Barça tiene cerca el fichaje del delantero Hamza Abdelkarim
- ¡Cumbre de Deco con los agentes de Araujo en la Ciutat Esportiva!
- Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 14: el Real Madrid seguiría siendo líder