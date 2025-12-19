Mercado de fichajes, hoy 18 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

"Salah no irá a Madrid ni Barça"

Jamie Carragher negó rotundamente que Mohamed Salah pueda vestir las camisetas de FC Barcelona y Real Madrid: "No irá al Barcelona ni al Real Madrid. Solo estamos hablando de la Liga de Arabia Saudí. ¿Preferirías jugar semanalmente en la Liga Saudita o participar en el 50% de los partidos desde ahora hasta el final de la temporada? El Liverpool está teniendo una temporada desastrosa, pero aún tiene posibilidades de llegar a la semifinal o la final de la Champions League, y posiblemente a la final de la FA Cup. Si eso no les basta, deberían ir a Arabia Saudí, donde a nadie le importa".