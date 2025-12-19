Mercado de fichajes, hoy 18 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

En directo
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
"Salah no irá a Madrid ni Barça"
Jamie Carragher negó rotundamente que Mohamed Salah pueda vestir las camisetas de FC Barcelona y Real Madrid: "No irá al Barcelona ni al Real Madrid. Solo estamos hablando de la Liga de Arabia Saudí. ¿Preferirías jugar semanalmente en la Liga Saudita o participar en el 50% de los partidos desde ahora hasta el final de la temporada? El Liverpool está teniendo una temporada desastrosa, pero aún tiene posibilidades de llegar a la semifinal o la final de la Champions League, y posiblemente a la final de la FA Cup. Si eso no les basta, deberían ir a Arabia Saudí, donde a nadie le importa".
- Preocupación con Joan Garcia: 'Quieren evitar situaciones desagradables
- The Athletic': Maresca para sustituir a Guardiola
- Marc Bernal vuelve a ilusionar
- ¡El Barça quiere blindar a Flick con un contrato más largo!
- El 'bulo' del caso Negreira
- Álvaro Cortés está listo para dar el salto al primer equipo
- “Lamine se equivocó al elegir España en vez de Marruecos”
- Oficial: la Finalissima entre Argentina y España en Catar ya tiene fecha